Tego w Parku Jurajskim nie zobaczysz. Zbyt brutalne na film

Żaden Park Jurajski ani inny Jurrasic World nie mogłyby za bardzo pokazać niektórych scen żerowania tych bestii. Nie przy tej kategorii wiekowej. Tyranozaurus Rex słynie ze swoich szybkich, silnych ugryzień, które momentalnie potrafią zmiażdżyć ofiarę . Tymczasem nowa analiza ugryzień 18 gatunków mięsożernych okazów z rodzin allozaurów i spinozaurów wskazuje, że choć gryzły one słabiej, to jednak specjalizowały się w bardzo krwawym cięciu i rozrywaniu ciała swoich ofiar.

Specjaliści od krwistej roboty

Odkrycia te opublikowano właśnie w czasopiśmie Cell Press Current Biology. Wskazują one, że mięsożerne dinozaury ewoluowały na różne sposoby pod kątem zdobywania dla siebie pożywienia z równie dobrym skutkiem. Co ciekawe, choć osiągały one podobne rozmiary, to jednak rozwijały się dość niezależnie w różnych częściach świata i różnym czasie. Różniły je też chociażby kształty czaszek.