T-Mobile odświeża ofertę. Szybszy internet, więcej GB i światłowód

Szybszy internet już od 150 Mb/s – znaczący wzrost względem dotychczasowych 40 Mb/s,

już od 150 Mb/s – znaczący wzrost względem dotychczasowych 40 Mb/s, Ochrona Biznesu M za 0 zł – nowość w pakiecie MagentaBiznes VIP, zapewniająca kompleksowe bezpieczeństwo cyfrowe przez cały okres trwania umowy,

– nowość w pakiecie MagentaBiznes VIP, zapewniająca kompleksowe bezpieczeństwo cyfrowe przez cały okres trwania umowy, 300 zł zniżki na urządzenia – oferta na całe portfolio sprzętów w ramach pakietów MagentaBiznes VIP oraz L,

– oferta na całe portfolio sprzętów w ramach pakietów MagentaBiznes VIP oraz L, 50 zł + VAT/mies. przez 12 miesięcy – promocja Pakiet Magenta Biznes ze Światłowodem w atrakcyjnej cenie.

I tak w podstawowej ofercie Magenta Biznes S miesięczny pakiet danych wynosić będzie 40 GB, do tego przez pierwsze 3 miesiące trwania umowy klient otrzymuje dodatkowo bezpłatnie 10 GB internetu. Pakiet ten jest współdzielony pomiędzy wszystkie karty w ramach jednej oferty Magenta Biznes. Prędkość internetu w ofercie Magenta Biznes S wynosi teraz 150 Mb/s, a nie jak dotychczas 40 Mb/s.

W ofercie Magenta Biznes M nie ma limitu danych, natomiast maksymalna prędkość, z jaką można je pobierać, wynosi 150 Mb/s. Oferta Magenta Biznes L umożliwia korzystanie z jeszcze wyższej prędkości pobierania danych, do 300 Mb/s.

Z kolei oferta Magenta Biznes VIP pozwala w pełni wykorzystać potencjał sieci 5G Bardziej, zapewniając brak limitu danych i prędkości nawet ponad 1 Gb/s. Nowością w tym pakiecie jest Ochrona Biznesu M za 0 zł, zapewniająca kompleksowe bezpieczeństwo cyfrowe przez cały okres trwania umowy. W tym pakiecie T-Mobile oferuje: Ochronę w sieci, Zdalny IT Serwis oraz Norton Security Online.

Decydując się na pakiety MagentaBiznes L lub VIP klient otrzymuje 300 zł zniżki na całe portfolio urządzeń dla firm.

Prędkość internetu w abonamencie komórkowym (na karcie do telefonu) w ofercie Magenta Biznes również została podwyższona z 40 Mb/s i wynosi teraz do 150 Mb/s. Dodatkowo istnieje możliwość zwiększenia prędkości przesyłania danych w taryfie L do 300 Mb/s za kwotę 10 zł + VAT/mies.

Z kolei kupując pakiet VIP, klienci mogą podnieść prędkość ze 150 Mb/s do 300 Mb/s za 10 zł + VAT/mies., do 600 Mb/s za 15 zł + VAT/mies., a dla najbardziej wymagających T-Mobile ma ofertę bez limitu prędkości za 20 zł + VAT/mies.

Oferta w Magenta Biznes z Internetem Światłowodowym

Klienci, będący w zasięgu sieci światłowodowej T-Mobile, mogą skorzystać z oferty MagentaBiznes na okres 12 miesięcy za 50 zł + VAT/mies. Dostępne są trzy rodzaje oferty, różniące się prędkością pobierania danych. Jest to odpowiednio prędkość do 300, do 600 lub do 900 Mb/s.

Abonament komórkowy (karta SIM do rozmów i internetu) tak jak w przypadku oferty z mobilnym dostępem do internetu zapewnia również zwiększoną prędkość do 150 Mb/s. Oferta dostępna w abonamencie na 24 miesiące.

Abonamenty dodatkowe