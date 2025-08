Plus tnie ceny połączeń do UK. W tym kraju jest wielu Polaków

Taniej do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru

Użytkownicy ofert na kartę w sieci Plus mają powód do zadowolenia. Od 5 września 2025 roku do końca grudnia opłaty za połączenia głosowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru będą niższe . Nowa stawka będzie taka sama jak w przypadku połączeń do krajów Unii Europejskiej .

Może to być dobra wiadomość zwłaszcza dla osób, które mają rodzinę lub znajomych na Wyspach. Po Brexicie wiele sieci traktowało połączenia do Wielkiej Brytanii jako droższe, pozaunijne. Plus zdecydował się jednak tymczasowo zrównać stawki z unijnymi, co oznacza realną oszczędność. Zgodnie z cennikiem taryfy Plus elastyczna na kartę, minuta połączenia do Wielkiej Brytanii kosztuje 2,02 zł, natomiast do krajów Unii Europejskiej – 0,98 zł.