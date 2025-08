Znawcy kosmosu w szoku. Ziemia zaczęła przyspieszać

Ziemia przyspiesza

Wpływ Księżyca na Ziemię

Powodów upatruje się w Księżycu, który krążąc wokół naszej planety wywołuje tarcie. Jego ścieżka orbitalna przesuwa się dalej na zewnątrz, poprzez przekazanie energii obrotowej Ziemi powodując przy okazji jej spowolnienie. W połączeniu z danymi na temat aktualnego położenia Księżyca i powiązania go z siłami pływowymi wyznaczono właśnie wspomniane dni jako najkrótsze w roku. Ale wygląda na to, że mamy tu do czynienia z jeszcze jedną, tajemniczą zmienną, która działa odwrotnie.

Niektórzy uważają, że przyspieszenie Ziemi to jeden z efektów zmian klimatu na naszej planecie. Jednak na ten moment bardziej prawdopodobna odpowiedź może skrywać się we wnętrzu naszej planety. Jest to zmiana tempa przemieszczania się płynnego jądra. A co oznacza taka zmiana na dłuższą metę? Nie spodziewajcie się większego wiatru we włosach ani wciśnięcia w fotele. Ale jeśli ten trend się utrzyma, być może za kilka lat czeka nas zmiana w zegarkach. Po raz pierwszy w historii skorzystamy z ujemnej sekundy przestępnej.