Bank Millennium stawia na mObywatel. Zobacz, co na tym zyskasz

Aplikacja mObywatel coraz częściej staje się narzędziem weryfikacji tożsamości stosowanym przez instytucje finansowe. Teraz do tego grona dołączył także Bank Millennium.

Aby otworzyć konto, wystarczy pobrać na telefon aplikację Banku Millennium i podążać za instrukcjami, a w kroku potwierdzenia tożsamości wybrać opcję „Aplikacja mObywatel”. Następnie klient zostaje przekierowany do aplikacji mObywatel, gdzie wyraża zgodę na przekazanie danych do banku. W kolejnym kroku wraca do aplikacji banku, aby dokończyć proces otwierania konta. Potwierdzenie tożsamości z mObywatelem spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa danych.