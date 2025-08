Naukowcy stworzyli super alkohol. Jest dosłownie kosmiczny

Alkohol inny niż wszystkie

Naukowcy wyprodukowali metanotetrol, czyli C(OH) 4 , o którym spekulowano już od dawna. Ale też nigdy wcześniej go nie zaobserwowano. To nie jest alkohol, który kojarzymy z drinkami oraz koktajlami - to zupełnie innego rodzaju cząsteczka. Jest ona wysoce niestabilna, zbudowana z czterech grup hydroksylowych (OH), przy zaledwie jednym atomie węgla. Ale jej istnienie zostało po raz pierwszy przewidziane ponad 100 lat temu.

Aby udowodnić jego istnienie, międzynarodowy zespół badaczy stworzył w laboratorium sztuczny lód kosmiczny. Udało im się go stworzyć poprzez zamrożenie dwutlenku węgla i wody w próżni.

Alkohol z pozyskany z lodu?

Nie, to wcale nie oznacza, że świat stanął na głowie. Tak właśnie wyglądał cały eksperyment. Bombardowanie lodu silnymi podmuchami promieniowania - które to miało imitować promieniowanie kosmiczne z gwiazd i supernowych - zapoczątkowało reakcję chemiczną, która ostatecznie doprowadziła do powstania super alkoholu (metanotetrolu).

Wykrycie metanotetrolu w eksperymentach symulujących kosmos dowodzi, że w ośrodku międzygwiazdowym zachodzą nieprzewidziane i nieintuicyjne procesy chemiczne, które wymagają uwagi naukowców. - twierdzą badacze w swojej publikacji.