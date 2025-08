PlayStation 6 w końcu pozwoli na granie w 4K i 120 fps-ach

Obietnice o graniu w rozdzielczości 4K i z płynnością 120 klatek na sekundę słyszeliśmy wielokrotnie. PlayStation 5 też miało pozwalać na taką rozgrywkę, ale wiemy, że ostatecznie — poza kilkoma, mało wymagającymi grami — nic z tego nie wyszło. Czy przy premierze PlayStation 6 się to zmieni?

Wydajność PlayStation 6

Najnowsze informacje na temat potencjalnej wydajności PlayStation 6 przekazał kanał Moore's Law is Dead. Przestrzegam jednak, aby traktować je z przymrużeniem oka, bo nie są to informacje oficjalne, więc trudno ocenić ich wiarygodność. Pomimo tego prezentują się dość ciekawie.

Ta ostatnia ma podobno osiągnąć wydajność 2-3 razy wyższą niż podstawowe PlayStation 5. W standardowej rasteryzacji ma ona być porównywalna do RTX 4080/5080. Poza tym grafika ma zaoferować od 5- do 10-krotnie wyższej mocy w obliczeniach związanych z Ray Tracingiem w porównaniu do bazowego PS5.