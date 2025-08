Biedronka rzuciła za 59 zł. Nie da się obok przejść obojętnie

Od 6 do 12 sierpnia 2025 biały ręczny blender Adler AD 4620 zakupimy za jedyne 59 złotych. Cena regularna blendera to 99 zł, a promocja obowiązuje w wybranym przedziale czasowym lub do wyczerpania zapasów. Akurat jeśli chodzi o ten konkretny blender to warto się pospieszyć. Wszyscy, którzy marzą o tym, aby ktoś wyręczył ich w kuchni będą zadowoleni.