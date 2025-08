NASA wyprzedzi Chiny i Rosję? Zanotujcie datę 2030

NASA ma ambitne plany

Sam pomysł nie jest niczym nowym. Już w 2022 roku NASA przyznała dwa kontrakty warte po 5 milionów dolarów na zaprojektowanie takiego reaktora, który mógłby stanąć poza ziemią. Oczywiście, miałby to być zupełnie inny model niż, znane nam, elektrownie atomowe. Przede wszystkim, jego rozmiar i moc byłyby dużo mniejsze. Mowa tutaj o mocy, około 100 kilowatów. Dla porównania standardowa turbina wiatrowa może wygenerować do 2-3 megawatów.

Jednak stała dostawa energii, nawet w takiej ilości, jest niezbędna do utworzenia planowanej bazy. Projekt jest dla NASA o tyle pilny, że zarówno Chiny jak i Rosja nie ukrywają swoich ambicji w tym zakresie. Oba kraje planują ustanowienie swojej bazy i jak najszybszą eksplorację księżyca.

Aby pójść do przodu z tą niezbędną technologią, mogącą podtrzymać życie człowieka na księżycu, i później na Marsie, oraz zwiększyć nasze bezpieczeństwo narodowe, agencja musi działać szybko.

Eksperci są zgodni, że energia atomowa jest niezbędna do sukcesu w kolonizacji księżyca.

Dzień na księżycu to odpowiednik 4 tygodni na ziemi. Z czego 2 tygodnie są słoneczne, a dwa tygodnie to zupełna ciemność. W związku z tym korzystanie z paneli słonecznych nie jest tam wystarczające do zaspokojenia potrzeb stałej bazy.