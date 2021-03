PlayStation Plus na rok taniej o 25%

Firma Sony przygotowała promocję dla fanów grania na konsoli. Do 23 marca 2021 roku osoby nieposiadające aktywnego abonamentu PlayStation Plus mogą zakupić roczną subskrypcję z 25% rabatem.

PlayStation Plus to płatna usługa dla użytkowników konsol PlayStation. W ramach subskrypcji gracz otrzymuje między innymi co najmniej dwie darmowe gry co miesiąc, możliwość grania online, ekskluzywne zniżki w PlayStation Store, pierwszeństwo dostępu do wybranych tytułów, 100 GB miejsca na zapisy stanów gier w chmurze oraz oferty w ramach PlayStation Plus Rewards. Usługa PS Plus jest dostępna w następujących abonamentach: 1 miesiąc za 37 zł, 3 miesiące za 100 zł i 12 miesięcy za 240 zł w PlayStation Store i u wybranych partnerów handlowych.

Do 23 marca tego roku osoby, które nie mają aktywnej subskrypcji PlayStation Plus mogą ją zakupić na rok ze zniżką 25%, czyli płacąc 180 zł. To 15 zł na miesiąc. Każda osoba, która zdecyduje się na zakup lub odnowienie subskrypcji, będzie mogła skorzystać z marcowej oferty PlayStation Plus.

Final Fantasy 7 Remake – dostępne na PS4 i PS5

Nowa wersja kultowego oryginału z niezapomnianymi postaciami, fantastyczną fabułą i epickimi bitwami. Na wszystkich użytkowników czeka przygoda w świecie, który dostał się we władanie Shinra, podejrzanej korporacji, kontrolującej siłę życiową całej planety, zwanej energią mako. Projekt opracowany przez firmę Square Enix to klasyczna japońska gra typu RPG, w której głównym zadaniem graczy będzie wsparcie ruchu oporu Avalanche i pokonanie korporacji Shinra.

Maquette – dostępne na PS5

Debiutujące w ramach subskrypcji PlayStation Plus Maquette, to gra logiczna, ale nie w takim sensie, w jakim Sudoku jest łamigłówką, a bardziej jak opowieść, która zawiera zagadki. W trakcie odkrywania rekurencyjnego świata gry, każdy z graczy odkryje wspomnienia młodej pary zakochanych, rozwiązujących zagadki poprzez kreatywne myślenie. Gra rozgrywa się w świecie zagnieżdżonym w sobie rekurencyjnie. Ideę tę łatwiej zrozumieć, gdy zobaczy się ją w działaniu. Zagadki w Maquette wynikają z magicznych zasad świata, które różnią się od naszych, oraz z tego, jak wykorzystać te specjalne zasady w nieoczywisty sposób. Kiedy więc najprostsze rozwiązanie zagadki nie zadziała, należy pomyśleć o świecie rekurencji i o tym, co odróżnia go od naszego, i jak te różnice mogą umożliwić osiągnięcie celu w sposób, który nie byłby możliwy w prawdziwym życiu.

Farpoint VR – dostępne na PS4 i PS5

W tej pierwszoosobowej strzelance w otwartym świecie z rozgrywką w wirtualnej rzeczywistości, każdy z graczy obudzi się w obcym, nieprzyjaznym świecie, mając do dyspozycji jedynie standardowe wyposażenie kapsuły ratunkowej. Użytkownicy muszą wyruszyć na poszukiwanie szczątków Pielgrzyma, a ich jedyną nadzieją na powrót do domu jest znalezienie ocalałej załogi stacji.

Remnant: From the Ashes – dostępne na PS4 i PS5

Remnant: From the Ashes to strzelanka akcji z perspektywy trzeciej osoby, w której gracze muszą przetrwać w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez przerażające kreatury. Jako jeden z ostatnich pozostałych przy życiu ludzi, gracz wyrusza w samotną lub drużynową podróż, aby stawić czoła hordom zabójczych przeciwników i epickich bossów. W walce o przetrwanie, ludzkość sięga po technologię tworzenia portali do innych wymiarów. Na użytkowników czeka zwiedzanie dynamicznie generowanych światów, które za każdym podejściem będą inaczej wyglądać, tym samym zaskakując ponad 100 rodzajami zabójczych przeciwników i 20 epickimi bossami.

Destruction AllStars – dostępne na PS5

Dostępna wyłącznie na PlayStation 5 zmotoryzowana gra akcji, której celem jest sianie zniszczenia na barwnych arenach na całym świecie. Bohaterowie, ikony, globalni celebryci – szesnaście nieustraszonych Destruction AllStars tworzy obsadę międzynarodowych uczestników, żądnych mistrzostwa globalnej federacji destrukcji. Wszyscy gracze będą mogli sprawdzić umiejętności każdej AllStar, aby dostosować taktykę i styl gry. Rywalizować można w wieloetapowym trybie dla jednego gracza, w którego skład wchodzi ponad 50 pełnych emocji zawodów. Mierząc się z rywalami SI w zapadających w pamięć wyzwaniach na pięciu globalnych arenach, będzie można odblokować nowe skórki, emotki i sztandary. Na wszystkich fanów trybu online, czekają 16-osobowe starcia[3] ze znajomymi. Gra Destruction AllStars będzie dostępna do pobrania do 5 kwietnia 2021 roku.

Źródło tekstu: PlayStation