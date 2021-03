NVIDIA GeForce Now drożeje i to aż dwukrotnie

NVIDIA przyznała, że GeForce Now, czyli usługa grania w chmurze, cieszy się coraz większą popularnością, ale to też oznacza wzrost cen i to aż dwukrotny.

NVIDIA poinformowała o wzroście cen usługi grania w chmurze, czyli GeForce Now. Nowe kwoty, jakie trzeba zapłacić za abonament, to 9,99 dolarów miesięcznie lub 99,99 dolarów za cały rok. W przypadku cyklicznej opłaty co 30 dni cena wzrosła aż dwukrotnie, bowiem wcześniej wynosiła 4,99 dolarów. Co ważne, podwyżki dotyczą tylko nowych użytkowników, chociaż jest tutaj pewien haczyk!

Ponieważ GeForce Now wkracza w drugi rok i szybko zbliża się do 10 milionów członków, usługa jest gotowa do podniesienia tempa. GeFofce Now wyszło z bety w lutym zeszłego roku, wprowadzając członkostwo Founders, czyli limitowany, promocyjny plan. W czwartek plan Founders zostaje zamknięty dla nowych użytkowników i wprowadzony zostaje plan premium o nazwie Priority.

- czytamy w oświadczeniu NVIDII.

Każdy, kto wykupił abonament przed 17 marca 2021 roku, dożywotnio będzie mógł z niego korzystać po starej cenie, ale tylko pod warunkiem ciągłego go opłacania. Jeśli kiedyś mieliście wykupiony abonament, ale w tym momencie nie jest on aktywny, to obowiązuje już nowa, wyższa cena. To samo tyczy się osób, które choćby na miesiąc zrezygnują z opłacania planu Founders. Wtedy też automatycznie przejdą na droższy plan Priority. Oprócz tego NVIDIA nadal zamierza oferować darmowy pakiet z ograniczeniem do godzinnych sesji.

Źródło tekstu: The Verge