GeForce RTX 3050 Ti oraz RTX 3050 - wyciekła specyfikacja i wydajność nowych kart

Do sieci wyciekła nie tylko specyfikacja kart graficznych GeForce RTX 3050 Ti oraz RTX 3050 w wersji mobilnej, ale także ich testy wydajności w programie Geekbench.

NVIDIA do tej pory oficjalnie zaprezentowała 5 kart graficznych z architekturą Ampere: RTX 3090, 3080, 3070, 3060 Ti oraz 3060. Wiadomo jednak, że standardowo w ofercie firmy znajdują się też modele xx50 oraz xx50 Ti, więc tylko kwestią czasu jest oficjalna zapowiedź dedykowanych GPU, oznaczonych jako GeForce RTX 3050 Ti oraz RTX 3050. To, póki co, jeszcze się nie stało, ale za to wyciekła ich specyfikacja w wersji mobilnej oraz wydajność w programie Geekbench i zapowiadają się solidne kart w rozsądnej cenie.

RTX 3050 Ti i RTX 3050 - specyfikacja

GeForce RTX 3050 Ti wyposażony jest w 2560 jednostek CUDA oraz 4 GB pamięci GDDR6 12 Gbps na 192-bitowej szynie, co daje przepustowość na poziomie 192 GB/s. Maksymalne taktowanie GPU to z kolei 1,03 GHz. Jeśli chodzi o model RTX 3050, to ten ma mieć 2048 jednostek CUDA i GPU o taktowaniu do 1,06 GHz. Zaoferuje tyle samo pamięci VRAM, czyli 4 GB GDDR6. Pamiętajcie jednak, że to wersje przeznaczone do laptopów, więc desktopowe warianty powinny być taktowane wyżej.

RTX 3050 Ti i RTX 3050 - wydajność

Pod względem wydajności GeForce RTX 3050 Ti osiągnął 60559 punktów teście OpenCL programu Geekbench, co plasuje go na tym samym poziomie, co GTX 1080 Ti lub Radeon RX 5600 XT (w wersji desktopowej). Natomiast GeForce RTX 3050 w wersji mobilnej uzyskał 52587 punktów w dokładnie tym samym teście, więc mniej więcej tyle samo, co GTX 1650 Super lub GTX 1080 (oba w wersji desktopowej). Co ważne, seria 50 po raz pierwszy otrzyma nazwę RTX, a nie GTX, co oznacza sprzętową obsługę Ray Tracingu.

Ceny i data premiery nie są na ten moment znane, ale z pogłosek wynika, że za RTX 3050 Ti zapłacimy około 229-279 dolarów, a RTX 3050 to koszt mniej więcej 199 dolarów. Na razie to jednak tylko spekulacje, więc traktujecie je z przymrużeniem oka. Powyższe wyniki wydajności dotyczą kart mobilnych, więc desktopowe wersje powinny być jeszcze szybsze.

Źródło tekstu: wccftech