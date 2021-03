AMD w tym roku zaprezentuje FidelityFX Super Resolution, czyli odpowiedź na NVIDIA DLSS

Scott Herkelman z AMD potwierdził, że jeszcze w tym roku zaprezentują FidelityFX Super Resolution, czyli oficjalną odpowiedź na NVIDIA DLSS.

NVIDIA DLSS to w uproszczeniu technika wygładzania krawędzi, która wykorzystuje dedykowane do tego rdzenie Tensor oraz głębokie uczenie. Algorytm sztucznej inteligencji potrafi z obrazka o niskiej rozdzielczości stworzyć obraz o wysokiej rozdzielczości, który trudno pod względem jakości odróżnić od natywnego. W praktyce przekłada się to na duży wzrost płynności wielu gier, szczególnie z włączonym Ray Tracingiem. Do tej pory AMD nie miało żadnej odpowiedzi na DLSS, ale to zmieni się w tym roku, co potwierdził Scott Herkelmann.

AMD FidelityFX Super Resolution

Scott Herkelmann z AMD potwierdził, że jeszcze w tym roku Czerwoni zaprezentują technikę o nazwie FidelityFX Super Resolution, która będzie odpowiedzią na NVIDIA DLSS. W rozmowie z PCGamerem przyznał wręcz, że to w tym momencie najważniejsze oprogramowanie, nad którym pracują. Dodatkowo przyznał, że aktualnie analizują kilka różnych podejść, które pozwalałyby na zaimplementowanie nowego sposobu skalowania obrazu i nie podjęli jeszcze ostatecznych decyzji.

Po AMD możemy się jedynie spodziewać, że FidelityFX Super Resolution będzie rozwiązaniem typu open-source, które będzie łatwe do wykorzystania przez twórców gier. Czerwoni od zawsze charakteryzują się takim podejście, w opozycji do swojego największego konkurenta, którego rozwiązania są zamknięte. Prawdopodobnie FidelityFX Super Resolution finalnie trafi nie tylko na PC-ty, ale również konsole nowej generacji, które wykorzystują architekturę AMD.

Źródło tekstu: PCWorld