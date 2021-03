AMD nie planuje ograniczać wydajności swoich kart w kopaniu kryptowalut

AMD oficjalnie potwierdziło, że nie ma zamiaru iść w ślady swojego rywala i ograniczać wydajność swoich kart graficznych przy kopaniu kryptowalut.

NVIDIA ogranicza wydajność nowo wydawanych kart graficznych w kopaniu kryptowalut. Jak na razie limiter trafił do RTX-a 3060, ale prawdopodobnie zostanie wykorzystany również w przyszłych modelach - RTX 3050, RTX 3050 Ti oraz RTX 3080 Ti. Co prawda ograniczenie zostało już złamany przez chińskich górników, a potem NVIDIA przez przypadek wydała sterowniki bez ogranicznika, ale najwyraźniej nie zniechęca to Zielonych. Jednak konkurent - AMD - nie zamierza iść w ich ślady.

Zostało to oficjalnie potwierdzone przez Nishę Neelalojanana, który w AMD jest menadżerem ds. produktu. Przy okazji premiery karty Radeon RX 6700 XT został on zapytany, czy AMD zamierza ograniczać wydajność w kopaniu kryptowalut.

Krótka odpowiedź brzmi nie. Nie będziemy blokować wydajności w żadnych zadaniach, także w trakcie wydobywania kryptowalut. Architektura RDNA została zaprojektowana z myślą o grach, a RDNA2 to kontynuuje. Mam na myśli, że Infinity Cache i mniejsza szerokość magistrali zostały starannie dobrane, aby wpływać konkretnie na wydajność grach. Tymczasem wydobywanie kryptowalut korzysta i skaluje się lepiej na większej przepustowości i szerszej magistrali, więc pewne ograniczenia istnieją już na poziomie samej architektury.

- powiedział Nish Neelalojanan, menadżer ds. produkty w AMD.

Wyniki wydajności potwierdzają słowa Neelalojanana. Radeon RX 6700 XT przy wydobywaniu Ethereum osiąga wydajność około 43 MH/s, co jest wynikiem mniej więcej o 10 MH/s gorszym w porównaniu do poprzedniej generacji i modelu RX 5700 XT. W tym momencie najszybciej kryptowaluty można wydobywać za pomocą GeForce'a RTX 3090, który osiąga nawet do 120 MH/s, ale karta jest praktycznie niedostępna w sprzedaży.

Źródło tekstu: PCGamer, TechSpot