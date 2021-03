Nvidia CMP 30HX - dedykowana karta do kopania kryptowalut trafia do sprzedaży

Nvidia CMP 30HX, pierwszy produkt z serii Crypto Mining Processor, trafił właśnie do sprzedaży.

Nvidia Crypto Mining Processor to nowa seria produktów, mająca rozwiązać problem ograniczonej dostępności kart graficznych. Obejmuje ona dedykowane układy dedykowane, które co prawda nie potrafią wyświetlać grafiki, ale za to w założeniach mają charakteryzować się wyższą efektywnością podczas kopania kryptowalut.

Pierwszy tego produkt właśnie do sprzedaży spod skrzydeł Palita. Model Palit CMP 30HX pojawił się w ofercie sklepu Microless w cenie 2656,50 Dirham (ok. 2800 zł). Układ bazuje na zeszłorocznej architekturze Turing, a ściślej rzecz biorąc, na układzie TU116-100 znanym z GeForce'a GTX 1660 Super. Oprócz tego mamy 6 GB GDDR6 o przepustowości 14 Gbps oraz taktowanie rzędu 1530 MHz i 1785 MHz (odpowiednio bazowe i w trybie boost). Całość ma się przekładać na wydajność 26 MH/s podczas kopania Ethereum.

I tu jest mały problem, bo na tle chociażby GeForce'a RTX 3060, którego specjalne sterowniki zostały ostatnio złamane. ta wydajność nie prezentuje się wcale tak nie rewelacyjnie. Dla porównania, wspomniany model podczas kopania osiąga nawet 41 MH/s. Czy kopaczy uda się przekonać do mniej wydajnego produktu o ograniczonej funkcjonalności? Wydaje się to niestety mało prawdopodobne.

