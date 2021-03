NVIDIA przez przypadek usunęła ograniczenie wydajności RTX 3060 w kopaniu kryptowalut

Kilka dni temu chińskim górnikom udało się ominąć limiter karty graficznej GeForce RTX 3060 i z pełną wydajnością wydobywać Ethereum. Teraz ograniczenie zostało zdjęcie przez samą NVIDIĘ, ale... przez przypadek.

Już przed premierą karty graficznej GeForce RTX 3060 wiadomo było, że ta będzie wyposażona w ogranicznik wydajności w momencie, w którym wykryte zostanie kopanie kryptowalut. NVIDIA zapewniała, że limiter jest niemożliwy do obejścia, co dość szybko okazało się nie do końca precyzyjne. Chińskim górnikom już udało się obejść ograniczenie i wydobywać Ethereum z pełną wydajnością około 50 MH/s. Teraz niektórzy użytkownicy zauważyli, że to samo stało się po aktualizacji sterowników, bez dodatkowych czynności. Dlaczego?

NVIDIA usunęła limiter wydajność RTX 3060

Czy NVIDIA usunęła ogranicznik wydajności GeForce RTX 3060 w kopaniu kryptowalut? Tak. Czy zrobiła to celowo? Nie. Okazuje się, że w najnowszej wersji sterowników przez przypadek znalazł się kod wykorzystywany przez inżynierów NVIDII, który służył właśnie do usunięcia limitera. Zostało to oficjalnie potwierdzone przez Zielonych. To o tyle ciekawe, że sam limiter nie miał być oparty tylko na sterownikach, ale najwyraźniej wystarczy fragment kodu, aby go całkowicie usunąć.

Co prawda sterownik w wersji 470.05 Beta został już usunięty, ale mleko się rozlało. Część użytkowników już zdążyło go zainstalować i może kopać kryptowaluty z pełną wydajnością. Poza tym w Internecie bez problemu można znaleźć instalator akurat tej wersji sterowników, więc każdy zainteresowany bez problemu go znajdzie. Wobec tego dalsze ograniczanie wydajności przy wydobywaniu kryptowalut zdaje się nie mieć większego sensu.

Źródło tekstu: The Verge