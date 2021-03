Chińczycy złamali zabezpieczenia RTX 3060. Karta kopie kryptowaluty z pełną mocą

Chińscy górnicy przekonują, że udało im się złamać zabezpieczenia, przez które karta GeForce RTX 3060 kopała kryptowaluty tylko z połową mocy.

Pod koniec lutego zadebiutowała nowa karta graficzna GeForce RTX 3060. Przy jej premierze NVIDIA postanowiła możliwie uprzykrzyć życie kopaczom kryptowalut i wprowadziła w tym modelu limiter, który automatycznie obniża wydajność o połowę przy wydobywaniu Ethereum. Firma twierdziła, że zabezpieczenia nie da się obejść. Najwyraźniej Chińczycy o tym nie wiedzieli, bo właśnie przekonują, że limiter został złamany o RTX 3060 może kopać kryptowaluty z pełną mocą.

Zobacz: Górnicy kryptowalut rujnują rynek gamingowych laptopów

Nie znamy dokładnej zasady działania limitera, ale wiemy, że pewne jego elementy są zaszyte zarówno w sterownikach, VBIOS-ie karty graficznej, jak i samym GPU. To miało utrudnić obejście zabezpieczenia, ale nie raz i nie dwa przekonywaliśmy się, że nie ma systemów nie do złamania. Tak samo jest w tym przypadku. Chińczycy pochwalili się zrzutem ekranu, na którym widać, jak karty GeForce RTX 3060 kopią Ethereum z wydajnością mniej więcej 45,5 MH/s. Gdyby limiter działał, to dochodziłyby do zaledwie 25 MH/s. Łącznie osiem RTX-ów 3060 osiągało wydajność 362,75 MH/s.

Za obejście zabezpieczenia odpowiedzialny jest specjalny mod o nazwie Dagger Hashi-Motto, który został napisany przez Chińczyków. Na jednej z wietnamskich grup na Facebooku pojawiły się zapewnienia, że obejście rzeczywiście działa i karta kopie z pełną mocą. Niektórym udało się uzyskać wydajność nawet 50 MH/s, dzięki czemu RTX 3060 staje się bardzo kuszącą alternatywą dla górników. Ciekawe, czy ten sam mod zadziała na przyszłe modele NVIDII, w tym RTX 3080 Ti, który również ma być wyposażony w limiter.

Zobacz: Karty graficzne po kopaniu kryprowalut radzą sobie gorzej w grach?

Zobacz: W tym kraju kopanie kryptowalut powoduje przerwy w dostawie prądu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: wccftech