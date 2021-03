Karty graficzne po kopaniu kryprowalut radzą sobie gorzej w grach?

Na kanale Testing Games na YouTube przeprowadzono ciekawy eksperyment, w którym porównano wydajność dwóch tych samych kart, przy czym jedna była nowa, a druga z koparki kryptowalut. Efekty są zaskakujące.

Na wielu grupach na Facebooku czy forach internetowych często pojawia się jedno i to samo pytanie - czy warto kupić kartę graficzną, która była wykorzystywana do kopania kryptowalut? Odpowiedzi zazwyczaj są różne, a zdania ekspertów podzielone, ale dominuje przekonanie, że tego typu model nie powinien mieć większych problemów z poprawnym działaniem. W końcu górnicy obniżają napięcie GPU, aby zmniejszyć zużycie energii i generowane ciepło. Teraz kanał Testing Games na YouTube porównał nową kartę i taką z koparki i wyniki są zaskakujące.

Czy warto kupić kartę graficzną z koparki kryptowalut?

Wygląda na to, że nie. Kanał Testing Games porównał dwie karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Jedna z nich była całkowicie nowa, a druga przez 1,5 roku kopała kryptowaluty. Wyniki mogą być dla wielu osób zaskakujące. GPU z koparki okazało się o kilka fps-ów mniej wydajne od swojego nowego odpowiednika. Średnio różnica wynosiła około 10 procent. Co ważne, testy przeprowadzane były w rozdzielczości 4K Ultra HD, czyli 3840 × 2160 pikseli. Możemy domniemywać, że w Full HD różnica w wyświetlanych klatkach na sekundę byłaby jeszcze większa.

Jednak sama wydajność to nie jedyny problem. Karta wykorzystywana wcześniej w koparce kryptowalut dodatkowo dużo mocniej się grzała. W każdej grze osiągała o 15-20 stopni Celsjusza więcej od nowego modelu. To chyba jest nawet bardziej niepokojące niż różnica w wydajności.

Rzecz w tym, że nie wiemy, czy testowane były dokładnie te same modele karty graficznej. Nie wiemy też, czy testy były przeprowadzone w tym samym czasie i z wykorzystaniem tych samych sterowników. Widać też różnice w taktowaniu obu modeli i nie wiadomo, z czego dokładnie ona wynika (być może ze zużycia modelu z koparki, a być może z czegoś innego). Niestety, kanał na YouTubie nie udzielił do tej pory dodatkowych informacji, co tylko rodzi dodatkowe pytania. Dlatego fakt dużo mniejszej wydajności i wyższych temperatur należy uznać za jak najbardziej możliwy, a nawet prawdopodobny, ale z całą pewnością nie można tego traktować jako nic pewnego. Musimy poczekać na bardziej szczegółowe testy.

