Kart graficznych może i nie ma, ale NVIDIA ma powody do zadowolenia

NVIDIA pochwalił się wynikami finansowymi za czwarty kwartał oraz cały rok fiskalny 2021. Chociaż na rynku kart graficznych trwa kryzys, to firma ma powodu do zadowolenia.

Czwarty kwartał fiskalnego roku 2021, który zakończył się 31 stycznia, okazał się dla NVIDII najlepszym w historii. W ciągu 3 miesięcy Zieloni zanotowali przychód na poziomie 5 mld dolarów, co stanowi wzrost aż o 61 procent w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Duża w tym zasługa działu gamingowego, który odpowiada za 2,5 mld dolarów przychodów. Drugim największym segmentem Zielonych są centra danych, które przyniosły 1,9 mld dolarów przychodów. Tutaj doszło też do największej poprawy względem poprzedniego roku, bo o 97 procent! To wszystko dało w sumie zysk netto na poziomie 1,46 mld dolarów. Jest to poprawa rok do roku o 53 procent.

Doskonale prezentuje się też dane za cały rok fiskalny 2021. W ciągu 12 miesięcy NVIDIA zanotowała 16,7 mld dolarów przychodu, czyli o 53 procent więcej niż w roku poprzednim, kiedy to raporty mówiły o 10,9 mld dolarów. Jeśli chodzi o zysk, to mowa o kwocie 4,3 mld dolarów. To z kolei wynik o 55 procent lepszy rok do roku.

Warto przypomnieć, że NVIDIA w tym momencie załatwia wszystkie formalności w związku z przejęciem ARM. CEO Jensen Huang przewiduje, że cały proces zajmie mniej więcej 18 miesięcy, bowiem transakcja musi zostać zatwierdzona przez odpowiednie urzędy w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej oraz Chinach. Chociaż niektóre firmy wyraziły zaniepokojenie z powodu tego przejęcia, to na razie wszystko zdaje się iść zgodnie z planem Zielonych.

