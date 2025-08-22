Sprzęt

AMD jak NVIDIA. W Radeonach RX 9000 też topią się złącza

Nowy standard wkracza do coraz większej liczby kart graficznych, ale nadal są z nim problemy. Najnowszy przypadek dotyczy Radeona RX 9070 XT.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:37
0
To NVIDIA jako pierwsza wprowadziła problematyczne, 16-pinowe złącze zasilające, czyli 12HPWR, które później zmieniło się w poprawione 12V-2x6. AMD do tej pory trzymało się starszego standardu, czyli kilku złączy 8-pinowych. Jednak wybrani partnerzy - m.in. ASRock i Sapphire - wypuścili autorskie modele Radeonów RX 9000 z nowym rozwiązaniem.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie wina AMD, a użytkownika lub ASRocka

I niestety wygląda na to, że tutaj też są problemy. Na Reddicie pojawił się wątek od posiadacza ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi, czyli topowej karty graficznej Czerwonych w tej generacji. Opublikował on zdjęcia nadtopionej wtyczki zasilającej. Jest to o tyle zaskakujące, że Radeon RX 9070 XT ma znacznie niższy pobór mocy niż GeForce RTX 4090 czy RTX 5090.

Advertisement

Nie ma jednak co wieszać psów na AMD. Co prawda trudno o jednoznaczny werdykt bez fizycznej analizy uszkodzonego sprzętu, ale winowajcą wydaje się być użytkownik - podobnie jak w przypadku awarii zgłaszanych u NVIDII.

Po pierwsze użytkownik Reddita używał markowego, albo wyjątkowo budżetowego zasilacza firmy Kolink. Jakby było mało nie jest to jednostka w standardzie ATX 3.1, a więc konieczne było zastosowanie adaptera 3x 8-pin -> 12V-2x6. Jest też spora szansa, że przewód nie był dociśnięty i/lub poluzował się z czasem, o czym świadczą przebarwienia na izolacji.

Kolejny raz potwierdza się, że na zasilaczu nie warto oszczędzać. Zwłaszcza, gdy paruje się go z kartą graficzną za 3500 złotych. Nie ma jednak co wydawać ostatecznego werdyktu i warto śledzić sytuację. Bo są przesłanki, że winny może być też ASRock. Wszystko z powodu projektu PCB i układu zasilania, które są gorsze niż u Sapphire.

telepolis
amd karta graficzna GPU ASRock 12V-2x6 Radeon RX 9000 Radeon RX 9070 XT
Zródła zdjęć: Reddit
Źródła tekstu: Reddit, VideoCardz, oprac. własne