AMD jak NVIDIA. W Radeonach RX 9000 też topią się złącza

To NVIDIA jako pierwsza wprowadziła problematyczne, 16-pinowe złącze zasilające, czyli 12HPWR, które później zmieniło się w poprawione 12V-2x6. AMD do tej pory trzymało się starszego standardu, czyli kilku złączy 8-pinowych. Jednak wybrani partnerzy - m.in. ASRock i Sapphire - wypuścili autorskie modele Radeonów RX 9000 z nowym rozwiązaniem.

To nie wina AMD, a użytkownika lub ASRocka

I niestety wygląda na to, że tutaj też są problemy. Na Reddicie pojawił się wątek od posiadacza ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi, czyli topowej karty graficznej Czerwonych w tej generacji. Opublikował on zdjęcia nadtopionej wtyczki zasilającej. Jest to o tyle zaskakujące, że Radeon RX 9070 XT ma znacznie niższy pobór mocy niż GeForce RTX 4090 czy RTX 5090.

Nie ma jednak co wieszać psów na AMD. Co prawda trudno o jednoznaczny werdykt bez fizycznej analizy uszkodzonego sprzętu, ale winowajcą wydaje się być użytkownik - podobnie jak w przypadku awarii zgłaszanych u NVIDII.

Po pierwsze użytkownik Reddita używał markowego, albo wyjątkowo budżetowego zasilacza firmy Kolink. Jakby było mało nie jest to jednostka w standardzie ATX 3.1, a więc konieczne było zastosowanie adaptera 3x 8-pin -> 12V-2x6. Jest też spora szansa, że przewód nie był dociśnięty i/lub poluzował się z czasem, o czym świadczą przebarwienia na izolacji.