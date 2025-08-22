Sprzęt

NVIDIA Rubin jest już blisko. Rusza właśnie produkcja

Aż sześć różnych modeli NVIDIA Rubin trafiło już do zakładów TSMC na Tajwanie i lada moment rozpocznie się ich próbna produkcja.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:19
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
NVIDIA Rubin jest już blisko. Rusza właśnie produkcja

Mimo braku realnej konkurencji ze strony AMD czy Intela, NVIDIA narzuciła sobie mordercze tempo na rynku akceleratorów do pracy ze sztuczną inteligencją. I trudno się temu dziwić, gdy generuje to firmie setki miliardów przychodów. Ledwie pod koniec ubiegłego roku debiutowały układy Blackwell, a następna generacja jest już w drodze.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rubin stanie się jedną z najważniejszych premier w historii NVIDII

Jensen Huang, czyli CEO w NVIDII, podczas ostatniej wizyty na Tajwanie zdradził lokalnym mediom, że zakończono tzw. tape-out sześciu różnych chipów Rubin, które trafiły już do TSMC i są szykowane do próbnej produkcji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5060 Windforce Max OC 8GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5060 Windforce Max OC 8GB DLSS 4
0 zł
1379 zł - najniższa cena
Kup teraz 1379 zł
Karta graficzna ASUS GeForce RTX 5070 ROG Strix OC Edition 12GB DLSS 4
Karta graficzna ASUS GeForce RTX 5070 ROG Strix OC Edition 12GB DLSS 4
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Karta graficzna PNY GeForce RTX 5070 ARGB Epic-X Overclocked Triple Fan 12GB DLSS 4
Karta graficzna PNY GeForce RTX 5070 ARGB Epic-X Overclocked Triple Fan 12GB DLSS 4
0 zł
3052.22 zł - najniższa cena
Kup teraz 3052.22 zł
Advertisement

Architektura Rubin ma być kolejnym wielkim krokiem w rozwoju mocy obliczeniowej, obejmującym zmiany od podstaw - od pamięci HBM, przez proces litograficzny, aż po projektowanie układów.

Układy NVIDIA R100 będą wykorzystywały HBM4, co stanowi istotny skok w stosunku do obecnego standardu HBM3E - zarówno pod względem wydajności, jak i pojemności. Produkcja oparta będzie na procesie TSMC 3 nm (N3P) z wykorzystaniem CoWoS-L. W praktyce Rubin ma przynieść przełom porównywalny do tego, jaki zapewniła architektura Hopper.

Premiera architektury Rubin przewidywana jest na przyszły rok, ale niewykluczony jest też debiut w 2027 jeśli pojawią się jakieś problemy wymagające zmiany projektu. Do tego czasu konsumenci będą musieli zadowolić się odświeżoną serią Blackwell Ultra.

Image
telepolis
AI Nvidia sztuczna inteligencja tsmc NVIDIA Rubin
Zródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: LTN, Wccftech, oprac. własne