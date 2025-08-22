NVIDIA Rubin jest już blisko. Rusza właśnie produkcja

Mimo braku realnej konkurencji ze strony AMD czy Intela, NVIDIA narzuciła sobie mordercze tempo na rynku akceleratorów do pracy ze sztuczną inteligencją. I trudno się temu dziwić, gdy generuje to firmie setki miliardów przychodów. Ledwie pod koniec ubiegłego roku debiutowały układy Blackwell, a następna generacja jest już w drodze.

Rubin stanie się jedną z najważniejszych premier w historii NVIDII

Jensen Huang, czyli CEO w NVIDII, podczas ostatniej wizyty na Tajwanie zdradził lokalnym mediom, że zakończono tzw. tape-out sześciu różnych chipów Rubin, które trafiły już do TSMC i są szykowane do próbnej produkcji.

Architektura Rubin ma być kolejnym wielkim krokiem w rozwoju mocy obliczeniowej, obejmującym zmiany od podstaw - od pamięci HBM, przez proces litograficzny, aż po projektowanie układów.

Układy NVIDIA R100 będą wykorzystywały HBM4, co stanowi istotny skok w stosunku do obecnego standardu HBM3E - zarówno pod względem wydajności, jak i pojemności. Produkcja oparta będzie na procesie TSMC 3 nm (N3P) z wykorzystaniem CoWoS-L. W praktyce Rubin ma przynieść przełom porównywalny do tego, jaki zapewniła architektura Hopper.