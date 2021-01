Słaba dostępność procesorów, kart graficznych i konsol potrwa do drugiej połowy 2021 roku

Kilka dni temu AMD opublikowało wyniki finansowe, które okazały się bardzo dobre. Przy okazji Lisa Su - prezes firmy - przyznała, że problemy z dostępnością kart graficznych, procesorów i konsol nowej generacji przedłuży się do drugiej połowie 2021 roku.

Często to powtarzamy i przez to brzmi to trochę jak banał, ale sytuacja na rynku podzespołów komputerowych oraz konsol nowej generacji jest wszystkim doskonale znana. Kart graficznych albo nie ma, albo dostępne są w dużo wyższych cenach. To samo tyczy się konsol nowej generacji, a przede wszystkim PlayStation 5. Do tego dochodzą też procesory AMD Ryzen 5000, który również nie ma na sklepowych półkach. Kiedy sytuacja ulegnie poprawie? Jeszcze niedawno mówiło się o drugim kwartale 2021 roku. Teraz AMD bezpiecznie wspomina dopiero o drugiej połowie tego roku.

Takie zdanie wyraziła Lisa Su - prezes AMD, w ostatnim raporcie finansowym firmy. Ujawniła ona, że problemy z dostępnością kart graficznych, procesorów, a także konsol nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X/S) przeciągną się na drugą połowę 2021 roku. Co gorsze, z raportu finansowego dowiadujemy się, że wtedy AMD dopiero zacznie nadganiać z produkcją, więc to nie będzie tak, że z dnia na dzień sytuacja odwróci się o 180 stopni. W drugiej połowie roku będzie lepiej, ale wcale nie jest powiedziane, że wszystko wróci do normy.

Lisa Su jest zdania, że największe problemy z dostępnością dotyczą przede wszystkim konsol nowej generacji, a także procesorów i kart graficznych z niższej półki cenowej, bo to one cieszą się największym zainteresowaniem. W praktyce oznacza to, że trudności z zakupem tych sprzętów możemy mieć nawet do końca tego roku.

Źródło tekstu: AMD, Tom's Hardware