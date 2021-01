Ceny kart graficznych znowu wzrosną? Drożeją używane w nich pamięci

Ceny kart graficznych to w tym momencie temat co najmniej drażliwy. Wielu modeli w ogóle nie idzie dostać, a te dostępne są dużo droższe, niż powinny. Sytuacja można jeszcze się pogorszyć, bo wkrótce podrożeją pamięci GDDR6/X.

Kupno w tym momencie karty graficznej to zadanie nie tyle trudne, ile praktycznie niemożliwe, a przynajmniej nie w normalnej cenie. Kwoty poszybowały w górę i są dzisiaj na niewyobrażalnym wręcz poziomie. Weźmy na przykład modele RX 580, za które aktualnie trzeba zapłacić nawet 1600 zł, gdzie ich normalna cena to 700-750 zł. To samo z RTX-ami 3070, które powinny kosztować około 2600-3000 zł, a dzisiaj trzeba wyłożyć nawet 4000 zł. Sytuacja powinna poprawić się w drugim kwartale 2021 roku, a tak przynajmniej zapewniają Nvidia i AMD. Ale czy na pewno będzie lepiej? Najnowsze doniesienia nie napawają optymizmem.

Drożeją pamięci GDDR6/X, a z nimi karty pamięci

Według chińskiej strony MyDrivers w najbliższym czasie wzrosną ceny pamięci GDDR6 oraz GDDR6X, które są używane we wszystkich, najnowszych kartach graficznych zarówno AMD, jak i NVIDII. Jeśli wierzyć ich doniesieniom, to nastąpi to po 12 lutym, czyli po Chińskim Nowym Roku. Nie wiemy dokładnie, jak duże będą to wzrosty, ale niemal na pewno wpłyną one na ceny kart graficznych. W końcu pamięci to jeden z najważniejszych elementów, które mają bezpośrednie przełożenie na kwoty wydawane przez nas w sklepach na nowe GPU.

Powyższe informacje z całą pewnością nie są optymistyczne. Nawet jeśli ceny rzeczywiście wrócią w drugim kwartale do normy, to i tak prawdopodobnie będą minimalnie wyższe, niż powinny. Pomimo tego i tak radziłbym wstrzymać się z ewentualnymi zakupami. Lepiej poczekać na rozwój sytuacji. Może nie będzie tak źle. Może...

Źródło tekstu: TechPowerUp