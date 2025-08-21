Bezpieczeństwo

Twoje hasła są zagrożone. Popularne menadżery haseł mają dziurę

Popularne menadżery haseł nie są tak bezpieczne, jak mogłoby się wydawać. Niemal wszystkie są podatne na atak, w wyniku którego możliwe jest przejęcie wszystkich haseł oraz danych zapisanych kart.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:07
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Twoje hasła są zagrożone. Popularne menadżery haseł mają dziurę

Wiele osób korzysta z menadżerów haseł jako prosty, a zarazem bezpieczny sposób na przechowywanie wszystkich danych logowania oraz danych kart płatniczych. Jednak okazuje się, że to wcale nie jest tak bezpieczne, jak mogłoby się wydawać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Atak na menadżery haseł

W trakcie konferencji DEF CON 33 niezależny badacz Marek Tóth zaprezentował lukę w zabezpieczeniach najpopularniejszych na rynku menadżerów haseł. Pozwala ona na przejęcie wszystkich zapisanych haseł, a nawet danych kart płatniczych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Antywirus NORTON 360 Standard 10GB 2 URZĄDZENIA 1 ROK Kod aktywacyjny
Antywirus NORTON 360 Standard 10GB 2 URZĄDZENIA 1 ROK Kod aktywacyjny
0 zł
49 zł - najniższa cena
Kup teraz 49 zł
Antywirus ESET Home Security Essential 5 URZĄDZEŃ 1 ROK Kod aktywacyjny
Antywirus ESET Home Security Essential 5 URZĄDZEŃ 1 ROK Kod aktywacyjny
0 zł
214.39 zł - najniższa cena
Kup teraz 214.39 zł
Antywirus NORTON 360 Premium 75GB 10 URZĄDZEŃ 1 ROK Kod aktywacyjny
Antywirus NORTON 360 Premium 75GB 10 URZĄDZEŃ 1 ROK Kod aktywacyjny
0 zł
129 zł - najniższa cena
Kup teraz 129 zł
Advertisement

Na czym polega atak? Główna mechanika polega na uruchomieniu skryptu na złośliwej lub zhakowanej stronie internetowej. Ten wykorzystuje ustawienia nieprzezroczystości, nakładki lub inne sztuczki, aby ukryć swoje działania.

Dzięki temu jest w stanie, na elementach strony internetowej (np. banerach, wyskakujących okienkach czy CAPTCHA) wyświetlać własne, ukryte elementy, które są automatycznie uzupełniane danymi logowania. Użytkownik nawet nie jest świadomy, że w ten sposób przekazuje swoje dane oszustom.

Marek Tóth przetestował 11 najpopularniejszych menadżerów haseł i wykrył, że wszystkie one są podatne na jakiś rodzaj ataku. Ich twórcy zostali o tym poinformowaniu w kwietniu tego roku. Większość z nich zapewniła, że pracują nad załataniem tej luki, aby dane użytkowników były bezpieczne.

Twoje hasła są zagrożone. Popularne menadżery haseł mają dziurę

Co ważne, NordPass, ProtonPass, RoboForm, Dashlane oraz Keeper już wprowadziły odpowiednie zabezpieczenia.

W związku z tym aktualnie podatne na atak są:

  • 1Password
  • Bitwarden
  • Enpass
  • iCloud Passwords
  • LastPass
  • LogMeOnce

Zobacz: To prawdziwa klapa Ministerstwa Cyfryzacji. Nikt nie potraktował go poważnie

Image
telepolis
menedżer haseł Bitwarden menadżery haseł 1password iCloud Passwords Enpass menadżer haseł
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: BleepingComputer