Bezpieczeństwo

Kliknął, bo chciał potwierdzić przelew. To był spory błąd

Oszuści ukradli z konta 29-latka 4000 złotych. Wszystko to zdarzyło się podczas sprzedaży w internecie. Poszkodowany chciał się zalogować przez link podesłany przez kupującego. I to był jego największy błąd.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:58
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kliknął, bo chciał potwierdzić przelew. To był spory błąd

Zamierzał sprzedać felgi samochodowe

29-letni mieszkaniec gminy Kęty zgłosił na policję oszustwo, którego padł ofiarą. A chciał jedynie pozbyć się niechcianych przedmiotów i sprzedać je w internecie. Wszystko po to, aby nie zalegały w garażu, a do kieszeni wpadło kilka złotych. W związku z tym, na jednym z popularnych portali społecznościowych, wystawił cztery felgi samochodowe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie musiał długo czekać, aby znalazł się chętny do ich zakupu. Ale to wcale nie było podejrzane, bowiem przedmioty tego typu dość szybko znajdują nabywców. Szczególnie, jeśli ich cena nie jest zbytnio wygórowana.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon PANASONIC KX-TU155 Czerwony
Telefon PANASONIC KX-TU155 Czerwony
0 zł
239.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 239.99 zł
Smartfon HUAWEI Pura 70 Pro 12/512 6.8" 120Hz Biały
Smartfon HUAWEI Pura 70 Pro 12/512 6.8" 120Hz Biały
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Telefon PANASONIC KX-TU446EXG Szary
Telefon PANASONIC KX-TU446EXG Szary
0 zł
243.54 zł - najniższa cena
Kup teraz 243.54 zł
Advertisement

Bardzo szybko skontaktowała się z nim osoba zainteresowana ich kupnem. W kolejnej wiadomości kupujący podesłał link sugerując, że za jego pośrednictwem sprzedający może szybko otrzymać przelew na konto.

relacjonuje aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. 

Kliknął, bo chciał potwierdzić przelew

Pokrzywdzony kliknął w link i zalogował się na swoje konto, w celu potwierdzenia przelewu. Nie zdawał sobie sprawy z faktu, że zatwierdził przelew wychodzący z jego konta. W ten sposób stracił 4000 złotych.

Policja ostrzega, aby uważać na sprzedaż w internecie i nie klikać w żadne podesłane linki. Jeśli podczas sprzedaży kupujący twierdzi, że aby otrzymać płatność masz jedynie kliknąć w link, to jedno jest pewne - masz do czynienia z oszustem

Image
telepolis
płatność jednym kliknięciem kliknąłem w załącznik co robić oszustwo online klik w link oszustwo sprzedaż
Zródła zdjęć: Carles Mateo Aguila / Shutterstock
Źródła tekstu: mamnewsa.pl, policja.pl