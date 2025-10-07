Kliknął, bo chciał potwierdzić przelew. To był spory błąd

Zamierzał sprzedać felgi samochodowe

29-letni mieszkaniec gminy Kęty zgłosił na policję oszustwo, którego padł ofiarą. A chciał jedynie pozbyć się niechcianych przedmiotów i sprzedać je w internecie. Wszystko po to, aby nie zalegały w garażu, a do kieszeni wpadło kilka złotych. W związku z tym, na jednym z popularnych portali społecznościowych, wystawił cztery felgi samochodowe.

Nie musiał długo czekać, aby znalazł się chętny do ich zakupu. Ale to wcale nie było podejrzane, bowiem przedmioty tego typu dość szybko znajdują nabywców. Szczególnie, jeśli ich cena nie jest zbytnio wygórowana.

Bardzo szybko skontaktowała się z nim osoba zainteresowana ich kupnem. W kolejnej wiadomości kupujący podesłał link sugerując, że za jego pośrednictwem sprzedający może szybko otrzymać przelew na konto. relacjonuje aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Kliknął, bo chciał potwierdzić przelew

Pokrzywdzony kliknął w link i zalogował się na swoje konto, w celu potwierdzenia przelewu. Nie zdawał sobie sprawy z faktu, że zatwierdził przelew wychodzący z jego konta. W ten sposób stracił 4000 złotych.