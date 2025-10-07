Ten monitor to gamingowy potwór. 43-cale czystej rozgrywki
Monitor dla graczy to jeden z ważniejszych elementów zestawu komputerowego. W końcu co komu po potężnej wydajności, jeśli nie zobaczymy jej efektów w FPS-ach, rozdzielczości, czy wybitnej jakości obrazu?
iiyama G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle to natomiast dumny, a przy okazji świetnie wyceniony przedstawiciel wyższej półki. Jednak nie każde biurko będzie dla niego odpowiednie. A to z powodu jego gigantycznej matrycy, która mierzy sobie 43-calową przekątną. To w przybliżeniu daje nam 108 cm od dolnego lewego rogu do górnego prawego.
iiyama G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle
Oczywiście tak wysoka przekątna wymusza też wysoką rozdzielczość. W końcu nie chcemy, żeby piksele raziły nas po oczach. Tu nie mamy powodów do obaw, ponieważ możemy liczyć na pełne 4K matrycy VA o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Oczywiście, dawniej matryce VA miały problemy z odświeżaniem wyższym, niż 60 Hz, jednak te czasy mamy już za sobą. Za to zachowały one swoje zalety jak niezwykle wysoki kontrast jak na ekrany, które nie są OLED-ami. Jeśli zaś chodzi o czas reakcji, to dostajemy tu 0,3 ms.
Oczywiście zestawienie takiego potwora jedynie z PC dla wielu byłoby marnowaniem jego potencjału. Na szczęście producent o tym pomyślał i wyposażył go w dwa złącza HDMI 2.1 i dwa DisplayPort 1.4. Bez problemu podepniemy pod niego zarówno PC, jak i konsolę. A jeśli ktoś będzie miał fantazję, to nawet dekoder telewizyjny. Sam monitor jest także wyposażony w dwa 7-watowe głośniki i wyjście AUX. Znajdziemy w nim także cztery złącza USB: USB 3.2 Gen oferujące transfer danych do 5 Gbps, USB 3.2 Gen 1 z mocą 7,5 W, oraz dwa USB 2.0. A wszystko to za jedyne 2589 zł.