Ten monitor to gamingowy potwór. 43-cale czystej rozgrywki

iiyama G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle to natomiast dumny, a przy okazji świetnie wyceniony przedstawiciel wyższej półki. Jednak nie każde biurko będzie dla niego odpowiednie. A to z powodu jego gigantycznej matrycy, która mierzy sobie 43-calową przekątną. To w przybliżeniu daje nam 108 cm od dolnego lewego rogu do górnego prawego.

iiyama G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle

Oczywiście tak wysoka przekątna wymusza też wysoką rozdzielczość. W końcu nie chcemy, żeby piksele raziły nas po oczach. Tu nie mamy powodów do obaw, ponieważ możemy liczyć na pełne 4K matrycy VA o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Oczywiście, dawniej matryce VA miały problemy z odświeżaniem wyższym, niż 60 Hz, jednak te czasy mamy już za sobą. Za to zachowały one swoje zalety jak niezwykle wysoki kontrast jak na ekrany, które nie są OLED-ami. Jeśli zaś chodzi o czas reakcji, to dostajemy tu 0,3 ms.