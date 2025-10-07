Sprzęt

Tak powstawała najdroższa karta na świecie. To aż 5 kg złota

Cały układ jest cięższy niż wiele komputerów stacjonarnych, a na dodatek droższy niż mieszkanie czy mały dom. Powód? Materiały i tylko jedna sztuka.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 16:00
Tony Yu z chińskiego oddziału firmy ASUS opublikował film przedstawiający proces powstawania najdroższej karty graficznej na świecie. Mowa o wyjątkowej wersji NVIDIA GeForce RTX 5090, która powstała na specjalne zamówienie i jest warta około pół miliona dolarów. Jej pierwsze zdjęcia pojawiły się w sieci tego lata, podczas wydarzenia BiliBili World 2025.

Sprzęt został cichaczem zakupiony przez prywatnego kolekcjonera

Do wykonania tego układu wykorzystano aż 5 kilogramów złota, które dostarczone zostało przez "prywatnego inwestora". Cenny kruszec został wykonany do odlania skorupy chłodzenia, backplate oraz pokrycia nim radiatora i "śledzia" od panelu ze złączami HDMI i DisplayPort.

Operacja zajęła kilka miesięcy i ponad dziesięć nieudanych prób. Oczywiście nie obyło się tutaj bez ręcznego wykończenia (m.in. wygrawerowanych zdobień) czy dyskretnego podświetlenia RGB LED. Cała karta graficzna ma masę aż 7,56 kilograma.

Dla porównania oferowany wcześniej w normalnej sprzedaży już i tak egzotyczny ASUS ROG Astral RTX 5090 Dhabab Edition, wyceniany na jakieś 10 tysięcy dolarów (ok. 36,4 tysięcy złotych), był tylko pozłacany z wykorzystaniem 6,5 gramów złota. Zaś "zwykłe" modele GeForce RTX 5090 kosztują w Polsce aktualnie od 11 do 14 tysięcy złotych.

Ten ekstrawagancki potwór miał podobno pierwotnie trafić na aukcję, ale został kupiony bezpośrednio przez prywatnego kolekcjonera. Część zysków trafi do chińskiej organizacji charytatywnej BiliBili Charity, która wspiera edukację dzieci na obszarach wiejskich. Cały proces powstawania - w dość humorystyczny sposób i w języku chińskim - widoczny jest poniżej:

telepolis
Asus Nvidia złoto karta graficzna GPU NVIDIA Blackwell GeForce RTX 5000 GeForce RTX 5090
Zródła zdjęć: ASUS China
Źródła tekstu: ASUS China, VideoCardz, oprac. własne