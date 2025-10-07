Tak powstawała najdroższa karta na świecie. To aż 5 kg złota

Tony Yu z chińskiego oddziału firmy ASUS opublikował film przedstawiający proces powstawania najdroższej karty graficznej na świecie. Mowa o wyjątkowej wersji NVIDIA GeForce RTX 5090, która powstała na specjalne zamówienie i jest warta około pół miliona dolarów. Jej pierwsze zdjęcia pojawiły się w sieci tego lata, podczas wydarzenia BiliBili World 2025.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sprzęt został cichaczem zakupiony przez prywatnego kolekcjonera

Do wykonania tego układu wykorzystano aż 5 kilogramów złota, które dostarczone zostało przez "prywatnego inwestora". Cenny kruszec został wykonany do odlania skorupy chłodzenia, backplate oraz pokrycia nim radiatora i "śledzia" od panelu ze złączami HDMI i DisplayPort.

Operacja zajęła kilka miesięcy i ponad dziesięć nieudanych prób. Oczywiście nie obyło się tutaj bez ręcznego wykończenia (m.in. wygrawerowanych zdobień) czy dyskretnego podświetlenia RGB LED. Cała karta graficzna ma masę aż 7,56 kilograma.

Dla porównania oferowany wcześniej w normalnej sprzedaży już i tak egzotyczny ASUS ROG Astral RTX 5090 Dhabab Edition, wyceniany na jakieś 10 tysięcy dolarów (ok. 36,4 tysięcy złotych), był tylko pozłacany z wykorzystaniem 6,5 gramów złota. Zaś "zwykłe" modele GeForce RTX 5090 kosztują w Polsce aktualnie od 11 do 14 tysięcy złotych.