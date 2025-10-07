Smartfony mocno przyspieszą. Nadciąga standard UFS 5.0

Organizacja JEDEC ogłosiła, że kończy prace nad nową generacją pamięci masowej UFS 5.0, która powinna trafić do smartfonów w 2027 roku. UFS 5.0 przyniesie około dwukrotnie wyższe prędkości w porównaniu z obecnie powszechnie stosowanym UFS 4.0 (4,2 GB/s), oferując nawet do 10,8 GB/s sekwencyjnego transferu danych (co oznacza przepustowość interfejsu UFS rzędu 46,6 Gb/s na linię). Przełoży się to na jeszcze szybsze uruchamianie aplikacji, sprawniejszą wielozadaniowość oraz błyskawiczne przetwarzanie zdjęć i filmów, co ma znaczenie zwłaszcza w kontekście coraz popularniejszych funkcji AI.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy standard skupia się nie tylko na wydajności, ale i na energooszczędności. Jego twórcy obiecują niższe zużycie energii pomimo znacznie większej szybkości transferów. Co też ważne, UFS 5.0 zachowa wsteczną kompatybilność z pamięciami UFS 4.x, co powinno ułatwić wdrożenie nowej technologii przez producentów smartfonów.