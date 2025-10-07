Smartfony mocno przyspieszą. Nadciąga standard UFS 5.0
Flagowe smartfony będą jeszcze szybsze. Od 2027 roku na rynek wkroczą pierwsze modele z pamięcią masową UFS 5.0, zapewniającą znacznie lepsze osiąga niż dotychczasowe generacje.
Organizacja JEDEC ogłosiła, że kończy prace nad nową generacją pamięci masowej UFS 5.0, która powinna trafić do smartfonów w 2027 roku. UFS 5.0 przyniesie około dwukrotnie wyższe prędkości w porównaniu z obecnie powszechnie stosowanym UFS 4.0 (4,2 GB/s), oferując nawet do 10,8 GB/s sekwencyjnego transferu danych (co oznacza przepustowość interfejsu UFS rzędu 46,6 Gb/s na linię). Przełoży się to na jeszcze szybsze uruchamianie aplikacji, sprawniejszą wielozadaniowość oraz błyskawiczne przetwarzanie zdjęć i filmów, co ma znaczenie zwłaszcza w kontekście coraz popularniejszych funkcji AI.
Nowy standard skupia się nie tylko na wydajności, ale i na energooszczędności. Jego twórcy obiecują niższe zużycie energii pomimo znacznie większej szybkości transferów. Co też ważne, UFS 5.0 zachowa wsteczną kompatybilność z pamięciami UFS 4.x, co powinno ułatwić wdrożenie nowej technologii przez producentów smartfonów.
Według harmonogramu ujawnionego już w zeszłym roku przez Samsung Semiconductor, wdrożenie UFS 5.0 przewidywane jest na 2027 rok. Oznacza to, że może się pojawić m.in. w smartfonach serii Galaxy S27 i ich konkurencji, natomiast serie debiutujące w 2026 roku, jak Galaxy S26, mają korzystać jeszcze z UFS 4.1. Dla przypomnienia poprzednią dużą aktualizację pamięci – UFS 4.0 – Samsung ogłosił w 2022 roku, a wprowadził do smartfonów z serii Galaxy S23.