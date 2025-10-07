To ostatni dzień promocji. Szybki pendrive 512 GB może być Twój

Sprzęt

O ile są zadania, do których potrzebujemy tanich pendrive, tak porządna, mała i pojemna pamięć również się nam przydaje.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
15:22
0
Na przykład do przenoszenia, lub magazynowania cennych danych. Owszem, najlepiej tu sprawdzałyby się dyski zewnętrzne. Te jednak zwykle są zauważalnie droższe i o wiele większe. Samsung FIT Plus to natomiast Pendrive, który nieznacznie wystaje z portu USB po tym, jak go podepniemy, jednocześnie dając nam duży zapas stosunkowo szybkiej pamięci.

Samsung FIT Plus Szybki i mały pendrive

Samsung FIT Plus 512GB

A dokładniej 512 GB pamięci, która oferuje 400 MB/s dla odczytu i 110 MB/s dla zapisu danych. Tym samym 1 GB plik zostanie na nim zapisany nawet w niecałe 11 sekund, a przy maksymalnej prędkości zgrany z niego w niecałe 3 sekundy. Oczywiście pod warunkiem, że podłączymy go pod port wspierający interfejs USB 3.2 Gen. 1. A wszystko to za jedyne 239 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

pendrive samsung Samsung FIT Plus
Zródła zdjęć: Samsung