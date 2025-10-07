To ostatni dzień promocji. Szybki pendrive 512 GB może być Twój

Na przykład do przenoszenia, lub magazynowania cennych danych. Owszem, najlepiej tu sprawdzałyby się dyski zewnętrzne. Te jednak zwykle są zauważalnie droższe i o wiele większe. Samsung FIT Plus to natomiast Pendrive, który nieznacznie wystaje z portu USB po tym, jak go podepniemy, jednocześnie dając nam duży zapas stosunkowo szybkiej pamięci.

Samsung FIT Plus 512GB

A dokładniej 512 GB pamięci, która oferuje 400 MB/s dla odczytu i 110 MB/s dla zapisu danych. Tym samym 1 GB plik zostanie na nim zapisany nawet w niecałe 11 sekund, a przy maksymalnej prędkości zgrany z niego w niecałe 3 sekundy. Oczywiście pod warunkiem, że podłączymy go pod port wspierający interfejs USB 3.2 Gen. 1. A wszystko to za jedyne 239 zł.