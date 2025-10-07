Tech

Zadał durne pytanie na komputerze. Po chwili zatrzymała go policja

13-latek, za pomocą szkolnego komputera, zadał pytanie sztucznej inteligencji. Niedługo później zatrzymała go policja.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:15
0
Do zdarzenia doszło na Florydzie. 13-letni chłopak skorzystał ze szkolnego komputera, aby zadać pytanie sztucznej inteligencji. Nie spodziewał się, że jeszcze tego samego dnia zostanie zatrzymany przez policję.

Wystarczyło pytanie do AI. Zatrzymała go policja

O co tak naprawdę poszło? 13-letni chłopak zadał sztucznej inteligencji dość drastyczne pytanie. Chciał się dowiedzieć, jak zabić swojego przyjaciela w trakcie lekcji. W ruch poszedł szkolny system bezpieczeństwa Gaggle, który o wszystkim poinformował dyrektora szkoły. Ten nie miał wyboru i musiał powiadomić policję.

Funkcjonariusze już po chwili znaleźli się w szkole. Tam zatrzymali 13-latka. Skuty kajdankami został odprowadzony do policyjnego radiowozu i zawieziony do aresztu. Chłopak tłumaczył się, że miał to być jedynie żart. Kolega go denerwował i chciał mu przedstawić zabawną odpowiedź, wygenerowaną przez sztuczną inteligencję.

System Gaggle budzi duże kontrowersje w Stanach Zjednoczonych. Chociaż w tym przypadku wydaje się, że zadziałał wzorowo, to przyczynił się do kilku fałszywych alarmów. Jego przeciwnicy twierdzą, że powoduje on w amerykańskich szkołach atmosferę państwa policyjnego. Natomiast w tym kontekście trudno pominąć kwestię wielu strzelanin, do których doszło w placówkach edukacyjnych na terenie USA.

Zródła zdjęć: Biuro Szeryfa Hrabstwa Volusia
Źródła tekstu: ca.news