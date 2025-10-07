Sztuczna inteligencja usprawni pracę w tym sektorze. Kto by pomyślał

Kontrole staną się inteligentniejsze. I to dosłownie

Z początkiem października, spółka kolejowa NS (Nederlandse Spoorwegen) wprowadziła nie tylko wyższe opłaty za jazdę bez ważnego biletu, ale także zaprosiła do pracy sztuczną inteligencję. Od teraz kontrole mają stać się bardziej precyzyjne i skuteczne. Nie chodzi o to, aby zastąpić kontrolerów, ale aby wprowadzić system, który im pracę ułatwi. Co ciekawe, to właśnie AI ma wskazywać kontrolerom pociągi, które szczególnie są oblegane przez gapowiczów. To żadne wróżenie z fusów, ale rzetelna analiza danych. To zbudowany, w oparciu o sztuczną inteligencję, system przewidujący, na których trasach i w jakich godzinach najczęściej pojawiają się pasażerowie bez biletu.