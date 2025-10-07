Sztuczna inteligencja usprawni pracę w tym sektorze. Kto by pomyślał
W Holandii pasażerowie za brak biletu zapłacą 70 euro kary, zamiast dotyczasowej opłaty 50 euro. Ale to nie koniec nowości. Największą sensację wzbudza sztuczna inteligencja, która - jak zapowiedziano - skuteczniej i bardziej precyzyjnie skontroluje podróżujących.
Kontrole staną się inteligentniejsze. I to dosłownie
Z początkiem października, spółka kolejowa NS (Nederlandse Spoorwegen) wprowadziła nie tylko wyższe opłaty za jazdę bez ważnego biletu, ale także zaprosiła do pracy sztuczną inteligencję. Od teraz kontrole mają stać się bardziej precyzyjne i skuteczne. Nie chodzi o to, aby zastąpić kontrolerów, ale aby wprowadzić system, który im pracę ułatwi. Co ciekawe, to właśnie AI ma wskazywać kontrolerom pociągi, które szczególnie są oblegane przez gapowiczów. To żadne wróżenie z fusów, ale rzetelna analiza danych. To zbudowany, w oparciu o sztuczną inteligencję, system przewidujący, na których trasach i w jakich godzinach najczęściej pojawiają się pasażerowie bez biletu.
Kontroler dostanie wiadomość w aplikacji
System ten został opracowany na postawie danych z wcześniejszych kontroli i obserwacji. Wszystkie informacje odnośnie potencjalnych gapowiczów, będą na bieżąco trafiały do kontrolerów za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Będzie to wyglądało tak, że kontroler dostanie wiadomość:
Pociąg do Zwolle o 14:32 - wysoka szansa na gapowiczów.
Niestety, takie działania były bardzo wskazane, bowiem liczba kar za jazdę bez biletu gwałtownie wzrosła w ostatnich latach.
Jazda na gapę to dla niektórych gra wysokiego ryzyka. Wyższa kara i inteligentniejsze kontrole mają sprawić, że taka kalkulacja przestanie się opłacać.
Nowe przepisy obowiązują w Holandii we wszystkich środkach transportu publicznego. Ma to służyć poprawie bezpieczeństwa i uczciwości w tym sektorze.