Bezpieczeństwo

Pekao z nowością dla klientów. Niewiele banków w Polsce to ma

Bank Pekao uruchomił nową usługę ochrony behawioralnej, która ma zwiększać bezpieczeństwo klientów przed próbami oszustw. Jest to bezpłatne rozwiązanie dostępne w serwisie Pekao24 i aplikacji PeoPay.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 06 PAŹ 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pekao z nowością dla klientów. Niewiele banków w Polsce to ma

Pekao będzie cię śledził... dla twojego dobra

Usługa ochrony behawioralnej, wciąż rzadkość w polskich bankach, opiera się na analizie indywidualnych wzorców zachowania użytkownika podczas korzystania z bankowości internetowej oraz mobilnej. System gromadzi i przetwarza dane behawioralne, czyli informacje o sposobie pisania na klawiaturze, poruszania kursorem lub palcem po ekranie, przewijania strony czy trzymania urządzenia. Jeżeli w trakcie analizy wykryte zostaną nietypowe różnice w zachowaniu, bank może wstrzymać realizację danej operacji i skierować ją do dodatkowej autoryzacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak przekonuje Bank Pekao, ochrona behawioralna stanowi istotne wzmocnienie systemów przeciwdziałania fraudom i pozwala skuteczniej wykrywać próby nieuprawnionego logowania i wykonywania transakcji w serwisach bankowych. Z podobnego zabezpieczenia mogą też korzystać klienci PKO BP, BNP Paribas oraz VeloBanku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Niebieski
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Różowy SM-A566
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Różowy SM-A566
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Czarny
-300 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4399 zł
Advertisement

Jak włączyć dodatkową warstwę ochrony w Pekao?

Rozwiązanie można aktywować w aplikacji PeoPay, serwisie Pekao24, za pośrednictwem infolinii lub udając się do dowolnego oddziału banku, poprzez wyrażenie stosownej zgody na przetwarzanie danych. Usługa nie wymaga dodatkowych czynności po jej aktywacji – działa automatycznie w tle, nie śledzi treści ani nie rejestruje danych osobowych.

Usługa ochrony behawioralnej została uruchomiona dzięki platformie weryfikacji behawioralnej oferowanej przez BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Instytucja ta rozwija zaawansowane rozwiązania analityczne, m.in. w obszarze oceny ryzyka fraudowego i weryfikacji tożsamości w środowisku cyfrowym. 

Klasyczne sposoby uwierzytelniania nie zawsze nadążają za rosnącą skalą i złożonością oszustw cyfrowych. Platforma Weryfikacji Behawioralnej BIK opiera się na analizie unikalnych wzorców zachowania użytkownika, dzięki czemu umożliwia skuteczniejszą weryfikację tożsamości i szybsze wykrywanie prób oszustwa

– wyjaśnia Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej.
Image
telepolis
Pekao24 peopay bank pekao weryfikacja behawioralna Ochrona behawioralna
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Bank Pekao