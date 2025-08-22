Sprzęt

iPhone 18 z nowym przyciskiem aparatu? Apple szykuje niespodziankę

iPhone 18 może otrzymać zmodyfikowany przycisk Camera Control. Apple nie zrezygnuje z rozwiązania znanego z poprzednich modeli, ale planuje je uprościć i obniżyć koszty produkcji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21:17
iPhone 18 z nowym przyciskiem aparatu? Apple szykuje niespodziankę

Camera Control zostaje, ale w innej formie

Od kilku miesięcy pojawiały się plotki, że Apple zrezygnuje z przycisku Camera Control w iPhonie 18. Najnowsze przecieki temu przeczą. Według Instant Digital, przycisk pozostanie, ale zmieni się jego konstrukcja.

Dotychczasowe rozwiązanie, zastosowane między innymi w iPhone'ach 16, łączyło warstwę pojemnościową i czujniki nacisku ukryte pod szafirową powierzchnią. Dzięki temu przycisk reagował na dotyk, różne poziomy nacisku i gesty przesuwania.

Apple stawia na prostsze rozwiązanie

W iPhonie 18 Apple ma zrezygnować z warstwy pojemnościowej i postawić wyłącznie na czujniki nacisku. Podobny mechanizm można znaleźć w smartfonach konkurencji, jak chociażby Oppo Find X8 Ultra. Tam system rozpoznaje lekkie stuknięcia, mocniejsze wciśnięcia i przesunięcia.

Zmiana ma być podyktowana kosztami. Obecny system jest drogi w produkcji, a przy tym generuje wysokie koszty napraw pogwarancyjnych. Dla Apple'a to poważne obciążenie, szczególnie przy masowej sprzedaży flagowców.

W tle nowe funkcje aparatu

Apple nie porzuca jednak wizji rozwijania Camera Control. Przycisk nadal ma być powiązany z funkcją Visual Intelligence, czyli inteligentnym systemem rozpoznawania obrazu. W pełni zadebiutuje on w kolejnych generacjach iPhone’ów. Uproszczona konstrukcja nie powinna więc ograniczyć możliwości fotograficznych, a jedynie obniżyć cenę i poprawić niezawodność.

Zobacz: iPhone 16 po 3 miesiącach - miłość czy rozczarowanie? Szczera recenzja

Zobacz: Rozczarowanie czy zachwyt? Testujemy iPhone'a 16 Pro Max

Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Phone Arena