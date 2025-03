iPhone 16 po 3 miesiącach - miłość czy rozczarowanie? Szczera recenzja

Jeśli przymierzacie się do zakupu iPhone’a, pewnie macie wiele pytań. Jedno z nich dotyczy tego, czy warto zainteresować się standardowym iPhonem 16. Czy jest dobrym wyborem? A może warto w to miejsce zainteresować się innym modelem w ofercie Apple… albo innego producenta? Przy cenach startujących od ok. 3900 zł decyzja wcale nie jest taka oczywista. Czy w takim razie warto „zwykłą” szesnastkę kupić?

Wygląd i wykonanie

Pod względem wyglądu iPhone 16 to absolutna rewolucja. Chyba nigdy do tej pory nie widzieliśmy tak radykalnych zmian designu w sprzęcie Apple. Patrząc na bohatera testu praktycznie nie widać podobieństwa do poprzedników. To nowy, radykalny krok, jeśli chodzi o design smartfonów!

Nie no, żart. Co prawda iPhone 16 przeszedł delikatny lifting, jednak jeśli położyć go obok poprzedniej wersji, w dalszym ciągu łatwo je ze sobą pomylić – szczególnie od frontu. Tak naprawdę zmiany ograniczają się przede wszystkim do nieznacznie wygładzonych krawędzi oraz nowego-starego kształtu wyspy aparatu, która ponownie jest pionowa (jak w iPhone X).

To jednak nie zmienia faktu, że design iPhone’a 16 może się podobać. Smukła sylwetka ma swój urok, a stonowanej stylistyce trudno odmówić uniwersalności. Powiedzenie „lepsze wrogiem dobrego” ma w tym przypadku mocne podstawy.

Pod względem wykonania bohater testu to absolutnie najwyższa półka. Obudowę wykonano ze szkła i aluminium, wyświetlacz pokryto dodatkową warstwą ochronną Ceramic Shield, a spasowanie elementów jest absolutnie wzorowe. Do tego dostajemy wodoodporność na poziomie IP68.

Także komfort obsługi zaliczyć można na plus. Jako że wyświetlacz ma raptem 6,1”, samo urządzenie także jest kompaktowe i doskonale mieści się w dłoni. Obsługa jedną ręką nie powinna stanowić problemu. Już to samo w sobie stanowi czyni iPhone’a 16 jednym z najwygodniejszych telefonów na rynku.

Nie zmienia to jednak faktu, że – przynajmniej w mojej opinii – kilka decyzji producenta stanowi krok wstecz względem poprzednika. Mam tu na myśli przycisk funkcyjny w miejsce suwaka wyciszenia, który zadebiutował w iPhone’ie 15 Pro i teraz zawitał do tańszych modeli. Jest on może bardziej uniwersalny, ale nie pozwala na bezwzrokową obsługę w podobnym stopniu jak poprzednie rozwiązanie. Zastrzeżenia mam też do dotykowego przycisku aparatu, który w teorii stanowi fajne rozwiązanie, ale jest podatny na przypadkową aktywację. BARDZO podatny.

Wyświetlacz

iPhone 16 wyposażony został w wyświetlacz Super Retina XDR OLED o przekątnej 6,1” oraz rozdzielczości 1179x2556. Daje to zagęszczenie pikseli na poziomie ok. 460 PPI. Razi natomiast niska częstotliwość odświeżania rzędu 60 Hz. Producent upiera się, by panele 120 Hz dla droższych wariantów Pro, co w 2025 roku zakrawa wręcz o absurd. Niestety kupując iPhone’a 16 będziemy musieli z tym absurdem żyć.

Na całe szczęście cała reszta parametrów wyświetlacza jest adekwatna do segmentu. Jasność maksymalna w trybie automatycznym potrafi sięgnąć 905 nitów, co oznacza doskonałą czytelność w każdych warunkach oświetleniowych. Świetnie wypada również odwzorowanie kolorów z niemal perfekcyjną kalibracją w ramach przestrzeni sRGB (średni błąd ∆E rzędu 1,19).

Interfejs i funkcjonalność

iPhone 16 pracuje pod kontrolą najnowszej wersji systemu iOS. W chwili pisania tego tekstu jest to iOS 18.3.1. Producent nie składał żadnych deklaracji w kontekście planowanego okresu wsparcia, jednak w przeszłości smartfony z nadgryzionym jabłuszkiem mogły liczyć nawet na siedem lat aktualizacji. Nic nie wskazuje na to, żeby z aktualną serią miało być inaczej.

iOS na przestrzeni ostatnich lat praktycznie się nie zmienił. To oznacza, że większość naszych dotychczasowych refleksji na jego temat pozostaje aktualna także w przypadku iPhone’a 16. System wyróżnia się spójnym, dopracowanym interfejsem i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Dodatkowo sporym atutem w oczach użytkowników korzystających z innych urządzeń Apple będzie szeroki wachlarz funkcji ekosystemowych, takich jak Apple Cloud czy AirDrop.

Oczywiście wszystko to okupione jest faktem, że jako użytkownik niewiele możemy na pokładzie podłubać. Opcje personalizacji w porównaniu z Androidem są mocno ograniczone. Dodatkowo na skutek konserwatywnego podejścia Apple część elementów interfejsu prezentuje się na dzisiejsze standardy topornie (m.in. powiadomienia i brak spójnego gestu cofania).

Warto podkreślić, że w chwili obecnej nie skorzystamy w Polsce z głośno promowanej funkcji Apple Intelligence. Powinno się to zmienić w najbliższych miesiącach, jednak na razie nie za bardzo możemy się na jej temat wypowiadać.

iPhone 16 posiada praktycznie wszystkie funkcje łączności, których można oczekiwać od telefonu tej klasy. Znajdziemy tu obsługę dual SIM oraz eSIM (przy czym mamy tylko jeden fizyczny slot na kartę), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Bohatera testu wyposażono także w złącze USB-C. Tu jednak pojawia się łyżka dziegciu, gdyż obsługuje ono prędkości transferu maksymalnie klasy USB 2.0. Warto także nadmienić, że telefon wyposażono w funkcję łączności satelitarnej oraz precyzyjnej lokacji z wykorzystaniem modułu UWB (wykorzystywana przez Find My).

Z bardziej unikalnych funkcji tradycyjnie na pochwałę zasługuje funkcja Face ID. To funkcja rozpoznawania twarzy wspomagana przez zestaw dedykowanych sensorów. Pod względem wygody i bezpieczeństwa nie ustępuje skanerom linii papilarnych montowanym u konkurencji, co w przypadku tego typu rozwiązań stanowi absolutną rzadkość.

Podzespoły i wydajność

Sercem bohatera testu jest procesor Apple A18. To sześciordzeniowa jednostka wykonana w litografii 3 nm. Dodatkowo dostajemy pięciordzeniowy układ Apple GPU, 8 GB RAM i nawet 512 GB pamięci NVMe.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Apple iPhone 15 1456386 2547 6396 Apple iPhone 15 Pro 1497968 2910 7305 Apple iPhone 16 1599183 3364 8288 Apple iPhone 16 Pro Max 1860174 3306 8079 ASUS Zenfone 10 1597632 2037 5625 Google Pixel 8 752457 1667 3985 Google Pixel 8a 934740 1627 3349 Google Pixel 8 Pro 1050521 1751 4221 Google Pixel 9 1041167 1729 4459 Google Pixel 9 Pro XL 1304963 1987 4903 Honor Magic6 Pro 2018784 2176 6747 Honor Magic7 Lite 554738 939 2790 Honor Magic7 Pro 2631061 3052 9314 Huawei Pura 70 Pro 959352 1427 4322 Motorola Edge 50 Neo 694308 1061 3002 Motorola Edge 50 Pro 821507 1150 3058 Nothing Phone (2) 1199738 1375 4015 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 OnePlus 12 1999690 2192 6648 OnePlus 13 2631122 3040 9388 OnePlus Nord 3 1041870 1570 4301 Oppo Find X8 Pro 2324903 2500 7599 Realme GT 6 1539284 1954 5039 Realme GT 7 Pro 16 GB 2844283 3069 9329 Samsung Galaxy A55 740618 1167 3452 Samsung Galaxy S23 FE 1158642 1613 4030 Samsung Galaxy S23 Ultra - 1980 5202 Samsung Galaxy S24 FE 1658371 2119 6644 Samsung Galaxy S24 Ultra 1950701 2310 7201 Samsung Galaxy S25 Ultra 2398401 3150 10088 Sony Xperia 1 V 1280111 2021 5250 Sony Xperia 1 VI 1621033 2175 6559 Sony Xperia 5 V 1331244 2043 5414 Xiaomi 13 - 1951 5277 Xiaomi 13 Pro - 2004 5194 Xiaomi 13T Pro 1502016 1925 4630 Xiaomi 14 2024302 2143 6909 Pokaż więcej

Pod względem wydajności obyło się bez zaskoczeń. iPhone 16 jest szybki jak na flagowca przystało. W codziennych zastosowaniach nie odnotujemy żadnych opóźnień, a z wymagającymi zadaniami – w tym z grami – urządzenie radzi sobie bez problemu. W testach benchmarkowych plasuje się co prawda nieco z tyłu za wariantem Pro, jednak w praktyce różnica nie powinna być odczuwalna.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Apple iPhone 15 2932 78,50% 2511 5435 43,7 Apple iPhone 15 Pro 3172 64,40% 2910 6255 46,8 Apple iPhone 16 3981 72,80% 3337 6881 45,7 Apple iPhone 16 Pro Max 4761 65,30% 4541 7419 42,9 ASUS Zenfone 10 Maxed out 45,80% 3978 7703 46,8 Google Pixel 8 2484 67,30% 2565 4566 41,3 Google Pixel 8a 2455 74,10% 2566 4585 45 Google Pixel 8 Pro 2491 68,70% 2582 4631 43 Google Pixel 9 2570 76,80% 2835 5115 42 Google Pixel 9 Pro XL 2619 74,60% 2841 5072 54,1 Honor Magic6 Pro 5183 48,50% 5981 9614 51 Honor Magic7 Lite 612 99,50% 712 1356 34,7 Honor Magic7 Pro 6541 46,90% 7355 11166 45 Huawei Pura 70 Pro 1570 40,90% 1954 3321 52,3 Motorola Edge 50 Neo 863 99,60% 964,7 1964 40,5 Motorola Edge 50 Pro 1456 87,20% 1712 2769 39,3 Nothing Phone (2) 2811 60,40% 2938 4514 42 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 OnePlus 12 4931 55,80% 5638 8910 48 OnePlus 13 6786 65,10% 7607 12146 51,6 OnePlus Nord 3 2393 56,20% 2737 4666 45,6 Oppo Find X8 Pro 6298 48,30% 5256 10019 45 Realme GT 6 3095 52,30% 3440 6090 45 Realme GT 7 Pro 16 GB 6374 72,40% 6883 10492 49 Samsung Galaxy A55 962 98,20% 1189 2146 33 Samsung Galaxy S23 FE 2380 66,00% 2514 4962 45,2 Samsung Galaxy S23 Ultra 3845 67,30% 4560 7616 46,2 Samsung Galaxy S24 FE 4150 58,40% 5057 8013 47,9 Samsung Galaxy S24 Ultra 5073 57,40% 5762 9436 47,8 Samsung Galaxy S25 Ultra 7230 48,90% 7704 11672 45,7 Sony Xperia 1 V 3649 56,40% 4371 7378 46,9 Sony Xperia 1 VI 4846 51,00% 5424 8312 46,5 Sony Xperia 5 V 3702 56,70% 4384 7575 48,5 Xiaomi 13 3652 95,10% 4184 7092 45,5 Xiaomi 13 Pro 3779 97,80% 4402 7529 49,5 Xiaomi 13T Pro 3451 84,50% 4044 6515 52,5 Xiaomi 14 5032 75,30% 5560 8903 51,5 Pokaż więcej

Kultura pracy jest… w porządku? Telefon pod obciążeniem mocno się nagrzewa. Maksymalna zmierzona przez nas temperatura obudowy to 45,7 °C, co zdecydowanie kwalifikuje się jako „nieprzyjemne w dotyku”. Jednocześnie jednak pod obciążeniem telefon nadal utrzymuje ok. 73 procent maksymalnej wydajności, co w tej klasie pozostaje całkiem niezłym rezultatem.

Aparat

iPhone 16 wyposażono w podwójny aparat fotograficzny. Główny moduł ma rozdzielczość 48 Mpix oraz stosunkowo dużą matrycę (1/1,56”). Sparowano ją z jasnym obiektywem o ogniskowej rzędu ok. 26 mm i przysłonie f/1.6. Mamy tu także optyczną stabilizację obrazu (OIS), jednak, co ciekawe, nie na poziomie obiektywu, a sensora.

Drugie „oczko” to moduł ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix oraz ogniskowej odpowiadającej 13 mm dla pełnej klatki. Wyposażono go w autofokus, dzięki czemu pełni dodatkowo rolę aparatu do zdjęć makro.

Jako smartfon fotograficzny iPhone 16 sprawuje się bardzo dobrze. Szczególnie na kilku obszarach telefon na pochwałę. Mam tu na myśli odwzorowanie kolorów, które niezależnie od warunków prezentują się naturalnie i atrakcyjnie. Świetną robotę robi także tutejsza implementacja trybu HDR, która skutecznie poszerza zakres dynamiki, a tryb portretowy nadal pozostaje jednym z najlepszych w branży.

Zastrzeżenia można mieć co najwyżej do wyostrzania, które bywa bardzo agresywne. W porównaniu z wersją Pro brakuje także teleobiektywu z prawdziwego zdarzenia. Jeśli chcemy skorzystać z zoomu, musimy się zadowolić cyfrowym przybliżeniem.

Przedni aparat ma rozdzielczość 12 Mpix. Wyposażono go w autofokus z prawdziwego zdarzenia, co jest prawdopodobnie jego głównym atutem. To oczywiście nie oznacza, że jakość fotografii kuleje. Wręcz przeciwnie – selfie wykonane iPhonem 16 prezentują się bardzo dobrze, nawet po zmroku.

Jak większość urządzeń Apple, bohater testu doskonale nadaje się do nagrywania wideo. Możemy rejestrować obraz w rozdzielczości maksymalnie 4K przy 60 kl./s. – i to także z pomocą przedniej kamerki. Jakość nagrań jest w zasadzie wzorowa, szczególnie jeśli dodamy opcję rejestrowania w prawdziwym HDR.

Zdjęcia przykładowe

Aparat główny

Aparat ultraszerokokątny

Aparat przedni

Bateria

Apple nie chwali się pojemnością akumulatora w swoich urządzeniach. Na całe szczęście w sieci można znaleźć informację, że ogniwo na pokładzie iPhone’a 16 ma 3561 mAh. To o ok. 200 mAh więcej niż w poprzedniej generacji.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Apple iPhone 16 3561 6,1" 1179 x 2556 60 870 Apple iPhone 16 Pro Max 4685 6,9" 1320 x 2868 120 1078 Google Pixel 8 4575 6,2" 1080 x 2400 120 894 Google Pixel 8a 4492 6,1" 1080 x 2400 120 747 Google Pixel 8 Pro 5050 6,7" 1008 x 2244 120 897 Google Pixel 9 4700 6,3" 1080 x 2424 120 832 Google Pixel 9 Pro XL 5060 6,8" 1008 x 2244 120 769 Honor Magic6 Pro 5600 6,8" 1280 x 2800 120 1345 Honor Magic7 Lite 6600 6,78" 1224 x 2700 120 950 Honor Magic7 Pro 5270 6,8 1280 x 2800 120 1153 Honor Magic V2 5000 7,92" 2156 x 2344 120 717 Huawei MatePad Pro 12.2 10100 12,2" 2800 x 1830 120 711 Huawei Pura 70 Pro 5050 6,8" 1260 x 2844 120 795 Huawei Pura 70 Ultra 5200 6,8" 1260 x 2844 120 799 Infinix Hot 50i 5000 6,7" 720x1600 120 627 Infinix Note 40 5000 6,78" 1080 x 2436 120 674 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Infinix Note 40 Pro+ 5G 4600 6,78" 1080 X 2436 120 374 Motorola Edge 50 Neo 4310 6,36" 1200 x 2670 120 709 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola Moto G24 Power 6000 6,56" 720 x 1612 90 895 Motorola ThinkPhone25 4310 6,36" 1220 x 2670 120 827 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Nubia Z60 Ultra 6000 6,8" 1116 x 2480 120 1018 OnePlus 13 6000 6,82" 1080 x 2376 120 1331 Oppo Find X8 Pro 5910 6,78" 1264 x 2780 120 1122 Oppo Reno12 Pro 5G 5000 6,7" 1080 x 2412 120 831 Realme GT 6 5500 6,78" 1264 x 2780 120 1004 Realme GT 7 Pro 6500 6,78" 1264 x 2780 120 1393 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 Samsung Galaxy S24 FE 4700 6,7" 1080 x 2340 120 851 Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 6,9" 1080 x 2340 120 1113 Samsung Galaxy Tab S10+ 10090 12,4" 1752 x 2800 120 512 Samsung Galaxy Z Flip6 4000 6,7" 1080 x 2640 120 773 Samsung Galaxy Z Fold6 4400 7,6" 1856 x 2160 120 821 Sony Xperia 1 VI 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1090 T Phone 2 Pro 5000 6,8" 1080 x 2436 120 863 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542 Xiaomi 14 4610 6,36" 1200 x 2670 120 934 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876 Pokaż więcej

W praktyce czas pracy na jednym ładowaniu okazuje się pozytywnym zaskoczeniem. Telefon spokojnie wytrzymuje ok. 1,5 dnia względnie intensywnego używania. Z kolei w naszym standardowym teście telefon uzyskał wynik 870 minut.

iPhone 16 obsługuje ładowanie w technologii USB Power Delivery, jednak przy maksymalnej mocy 25 W nie ma się za bardzo czym chwalić. Dodatkowo telefon naładujemy bezprzewodowo za pomocą technologii MagSafe (25 W) oraz Qi2 (15 W).

Podsumowanie

iPhone 16 to telefon, który niczym nie zaskakuje. Nawet po trzech miesiącach używania trudno napisać mi o nim coś, czego nie mógłbym napisać „w ciemno” – że to świetny, niezawodny smartfon, w którym jednak nie znajdziemy zbyt wielu innowacji. Jeśli lubicie urządzenia z jabłuszkiem albo chcielibyście wejść w ekosystem, pewnie będziecie z niego zadowoleni – ja byłem. Jeśli na hasła „iPhone”, „Apple” czy „Cupertino” dostajecie reakcji alergicznej, to ten model raczej tego nie zmieni.

Tak czy inaczej problemem pozostaje cena, która startuje od ok. 3900 zł za wersję 128 GB. Jakkolwiek iPhone’a 16 lubię, to ciężko rekomendować mi jego zakup. Nawet jeśli ograniczymy się do sprzętu Apple, to za blisko 1000 zł mniej mamy do wyboru iPhone’a 16e i iPhone’a 15, które wydają się bardziej opłacalnym wyborem. Z kolei dopłacając 900 zł dostajemy iPhone’a 16 Pro pozbawionego kompromisów trapiących podstawową szesnastkę. Nie wiem jak Wy, ale ja mam problem ze znalezieniem sensownego powodu, by wybrać bohatera testu zamiast któregoś z wymienionej trójki – a szkoda.

