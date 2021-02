Pierwsze testy GeForce RTX 3060 pokazują wydajność na poziomie RTX 2070 Super

Już jutro (25 lutego) oficjalną premierę ma karta graficzna GeForce RTX 3060. Pomimo tego już teraz wyciekły pierwsze wyniki wydajności w programie Ashes of the Singularity.ok

Jutro (25 lutego) oficjalną premierę ma nowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060. Już teraz wiadomo, że kupienie jej w standardowej cenie nie będzie możliwe, a wszystkie dostępne egzemplarze rozejdą się w ciągu zaledwie kilku minut. Wszystko dlatego, że model ten ma oferować dobrą wydajność w rozsądnej cenie (przynajmniej tej standardowej). Potwierdzają to wyniki w bazie programu Ashes of the Singularity.

GeForce RTX 3060 - jaka wydajność?

W bazie programu Ashes of the Singularity pojawiły się pierwsze wyniki karty graficznej GeForce RTX 3060. GPU trafiło do komputera z procesorem Intel Core i7-8700K oraz 32 GB pamięci RAM. Pod względem wydajności nowy model plasuje się mniej więcej 20 procent wyżej niż jego poprzednik, czyli RTX 2060. Tym samym osiąga też lepszą wydajność niż RTX 2070, oferują tak naprawdę moc obliczeniową porównywalną do RTX 2070 Super. Biorąc pod uwagę rekomendowaną cenę 329 dolarów, prawdopodobnie i tak byłaby to niezwykle popularna konstrukcja.

Aktualnie panująca sytuacja na rynku sprawiła, że niestety nie mamy co liczyć na ceny rzędu 329-300 dolarów. Karta w różnych wersjach pojawiła się już w pierwszych sklepach, gdzie trzeba zapłacić zazwyczaj od 480 do nawet 520 dolarów. Pomimo tego wszystkie modele prawdopodobnie znikną z półek w ciągu zaledwie kilku minut. Jutro powinny też ukazać się pierwsze, oficjalne testy i wtedy dokładnie poznamy możliwości tego modelu.

