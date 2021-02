Nowe sterowniki NVIDIA wykrywają kopanie kryptowalut i obniżają wydajność o połowę

NVIDIA, z okazji zbliżającej się premiery karty GeForce RTX 3060, wypuściła nową wersję sterowników. Te potrafią wykryć, że GPU jest wykorzystywane do kopania kryptowalut i specjalnie obniżyć wydajność.

Chociaż karta graficzna GeForce RTX 3060 jeszcze nie zadebiutowała na rynku, to już wiadomo, że będzie bardzo popularnym wyborem wśród kopaczy kryptowalut. Częściowo dlatego, że inne modele są trudno dostępne, a częściowo dlatego, że w niskiej cenie oferuje bardzo dobrą wydajność. Dlatego już teraz wiele sklepów sprzedaje ten model w bardzo zawyżonych cenach. NVIDIA chce z tym walczyć i wprowadza sterowniki, które obniżą wydajność przy wydobywaniu Ethereum czy Bitcoina.

RTX 3060 nie do kopania kryptowalut?

Najnowsze sterowniki NVIDIA GeForce mają automatycznie wykrywać, że karty graficzne są wykorzystywane do wydobywania kryptowalut i obniżać wydajność aż o 50 procent. Na razie dotyczy to tylko modelu GeForce RTX 3060, ale prawdopodobnie z czasem rozwiązanie zostanie rozszerzone na pozostałe modele.

Czy to dobrze? Z jednej strony tak, bo przecież powinno zniechęcić to górników i być może więcej kart trafi do rąk zwykłych graczy. Z drugiej strony każdy, kto wydaje na GPU kilkaset czy nawet kilka tysięcy złotych powinien móc zrobić z urządzeniem, co tylko mu się podoba. W żaden sposób nie chcę bronić górników, ale jakiekolwiek ograniczanie funkcji karty graficznej budzi we mnie jakiś sprzeciw. Dlatego sprawa wcale nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać.

