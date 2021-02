GeForce RTX 3070 Ti pojawił się w komputerze Lenovo

Niezapowiedziana jeszcze karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti pojawiła się w komputerze Lenovo, dostępnym w niemieckim sklepie.

Pomimo tego, że NVIDIA nie zapowiedziała jeszcze oficjalnie karty graficznej GeForce RTX 3070 Ti, to plotki na temat tego modelu krążą już od jakiegoś czasu. Tym razem konstrukcja pojawiła się w przygotowanym przez Lenovo komputerze w niemieckim sklepie Alternate, co sugeruje szybką premierę nowego modelu.

Powiedzmy to sobie szczerze - karta GeForce RTX 3070 Ti w specyfikacji komputera Lenovo może być zwykłą pomyłką lub po prostu literówką. Jednak w tym przypadku wydaje się, że do tego nie doszło. Dlaczego? Ponieważ obok nazwy modelu GPU znajduje się informacja, że karta ma 16 GB pamięci VRAM GDDR6. To o tyle ważne, że RTX 3070, z którym wersja Titanium mogła zostać pomylona, ma tylko 8 GB pamięci. To sugestia, że do pomyłki jednak nie doszło i RTX 3070 Ti rzeczywiście istnieje.

Komputer na ten moment nie jest już dostępny w ofercie sklepu, co oznacza, że zniknęły też informacje na temat nowej karty. Jednak w Internecie nic nie ginie i na dowód mamy zrzut ekranu z komputerem Lenovo Legion T7 34IMZ5.

