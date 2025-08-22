Apple negocjuje z Google. Chodzi o duże zmiany w Siri

Apple prowadzi rozmowy z Google na temat wykorzystania Gemini AI jako podstawy dla nowej, bardziej zaawansowanej wersji asystenta Siri dla iPhone'ów. Negocjacje znajdują się na wczesnym etapie, ale według agencji Bloomberg to Apple miało zwrócić się do Google z propozycją stworzenia dedykowanego modelu sztucznej inteligencji na ich potrzeby.

Dalsza część tekstu pod wideo

Siri oparta na LLM ma zadebiutować wiosną 2026 roku

Google rozpoczęło już trening LLM, który miałby działać w ramach systemu Private Cloud Compute. Wcześniej Gigant z Cupertino prowadził rozmowy także z OpenAI i Anthropic, które przygotowywały własne wersje modeli do testów na infrastrukturze Apple.

Obecnie trwają próby różnych rozwiązań. W pracach nad nową generacją Siri powstają dwie równoległe wersje - jedna zasilana przez modele Apple, druga oparta na rozwiązaniach firm trzecich. Wciąż nie ma pewności, która trafi finalnie do użytkowników.

Amerykanie od miesięcy przygotowują gruntowną przebudowę Siri. Szef działu inżynierii oprogramowania Craig Federighi określił projekt mianem "architektury Siri drugiej generacji". Jak podkreślił, pełne przeprojektowanie asystenta przyniosło efekty, których Apple potrzebowało, by wdrożyć bardziej zaawansowane funkcje AI, w tym personalizację obiecaną w ramach Apple Intelligence w systemie iOS 18.