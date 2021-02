NVIDIA CMP HX - nowe układy graficzne do kopania kryptowalut już oficjalnie

NVIDIA oficjalnie zapowiedziała nowe układy graficzne, stworzone specjalnie do kopania kryptowalut. Seria CMP HX, bo taką otrzymała nazwę, nie będzie nawet wyposażona w wyjścia wideo.

NVIDIA wprowadza do swojego portfolio nowe układy graficzne do kopania kryptowalut. Otrzymały one nazwę CMP HX i będą pozbawione wyjść wideo, ponieważ te nie są do niego górnikom potrzebne. Z tego też powodu ich ewentualna odsprzedaż będzie trudna, ponieważ wśród potencjalnie zainteresowanych będą tylko i wyłącznie inni górnicy.

NVIDIA CMP HX - GPU do kopania kryptowalut

W sumie NVIDIA zaprezentowała cztery modele kart graficznych. Najsłabszą konstrukcją jest 30HX z 6 GB pamięci i wydajnością na poziomie 26 MH/s przy wydobywaniu Ethereum. Model 40HX ma już 8 GB pamięci i wydajność 36 MH/s. Z kolei 50HX oraz 90HX wyposażone są w 10 GB pamięci. Przy wydobywaniu Ethereum osiągają odpowiednio 45 oraz 86 MH/s.

Jesteśmy graczami na wskroś. Mamy obsesję na punkcie nowych funkcji gier, nowych architektur, nowych gier i technologii. Zaprojektowaliśmy układy GPU GeForce dla graczy, a gracze domagają się więcej. Jednak procesory graficzne NVIDIA są też programowalne. Użytkownicy nieustannie odkrywają dla nich nowe zastosowania, od symulacji pogody i sekwencjonowania genów, po głębokie uczenie się i robotykę. Jednym z nich jest wydobywanie kryptowalut.

- czytamy w oświadczeniu NVIDII.

Na ten moment wiemy, że pierwsze układy NVIDIA CMP HX zadebiutują jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku. Na mocniejsze modele trzeba jednak poczekać do drugiego kwartału tego roku. Ceny, póki co, nie są jeszcze znane. Nie wiadomo też, jak modele te wpłyną na dostępność modeli dla graczy z serii GeForce.

Źródło tekstu: VideoCardz