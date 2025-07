SSD nowej generacji zaoferują rekordową wydajność i pojemność

Konsumenckie SSD PCIe 6.0 x4 nie wcześniej niż w 2030 roku

Silicon Motion SM8466 to układ wykonany w litografii 4 nm od TSMC, który będzie należeć do rodziny MonTitan. Zmiany względem poprzednika są ogromne - wspierane są pojemności do 512 TB (wcześniej 128 TB), a wydajność ma sięgać do 28 GB/s dla operacji sekwencyjnych i do 7 000 000 IOPS dla losowych - dwa razy więcej niż w poprzedniku.