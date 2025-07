Jego sprzęt stanął w płomieniach. To było do przewidzenia

Tym razem winny jest nie producent, a użytkownik

Kolejnym potencjalnym winowajcą może być zasilacz firmy MegaMax. Producent ten wypada słabo we wszystkich testach, a większość recenzentów i entuzjastów zaleca go unikać. Tego typu zasilacze są często określane jako "bomba z opóźnionym zapłonem", ponieważ nie radzą sobie z nagłymi skokami obciążenia lub napięcia, co może prowadzić do zwarć i przegrzewania się podzespołów.