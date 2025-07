Mnóstwo produktów w promocji, ale te 5 to prawdziwe hity. Ruszyła Wielka Wyprzedaż w Media Expert

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie wiem jak Wam, ale nam w redakcji ostatnie upały mocno dały się we znaki. Znamy jednak prosty sposób, by poprawić sobie humor – wybrać się na zakupy i kupić sobie jakiś fajny upominek.

No co? Przecież wszyscy mamy w koszyku jakiś gadżet, na który czaimy się od kilku miesięcy. Lepszej okazji na jego zakup nie będzie 😉

A nie będzie choćby dlatego, że Media Expert właśnie teraz odpalił swoją Wielką Wyprzedaż. To wyjątkowa promocja, w której czekają na Was dziesiątki przecenionych produktów. Nieważne, co planujecie kupić – jest spora szansa, że właśnie teraz znajdziecie to w wyjątkowo niskiej cenie.

Jeśli natomiast nie macie żadnego pomysłu, to spieszymy z pomocą! Poniżej znajdziecie propozycje najciekawszych naszym zdaniem ofert dostępnych w ramach Wielkiej Wyprzedaży w Media Expert.

Tablet Apple iPad 11 2025 256 GB

Czy zakup tabletu to dobry pomysł? Powiem tak – jeśli planujecie zabrać go ze sobą na wakacje, to to nie jest dobry pomysł. To jest FAN-TA-STY-CZNY pomysł. Właśnie dlatego warto zaopatrzyć się w Apple iPad 11 w wersji na 2025 rok, którego teraz kupicie w niższej cenie.

To naprawdę dobra oferta, szczególnie że podstawowy iPad nawet bez żadnej promocji jest jednym z bardziej opłacalnych tabletów dostępnych w sklepach. Znajdziemy tu wyświetlacz Liquid Retina IPS o przekątnej 11”, charakteryzujący się fantastycznymi parametrami wyświetlania obrazu (szczególnie jak na ekran, który nie jest OLED-em), 6 GB RAM i procesor Apple A16 Bionic znany, m.in. z iPhone’a 15 oraz iPhone’a 14 Pro. To świetna, wydajna maszyna, która bez problemu poradzi sobie z każdym wyzwaniem – od przeglądania wideo, poprzez przeglądanie Internetu aż po granie w gry znane z „dużych” konsol.

No i – co jest w sumie najważniejsze – mimo rozsądnej ceny to nadal iPad. Dostajemy więc pełną funkcjonalność ekosystemu Apple w stosunkowo niedrogim wydaniu. Przykładowo, możemy użyć tabletu jako dodatkowego bezprzewodowego wyświetlacza dla MacBooka, co jest jedną z moich ulubionych sztuczek dostępnych na urządzeniach z jabłuszkiem.

Smartfon Samsung Galaxy A56

Nie macie ochoty przepalać kasy na flagowego smartfona, ale w dalszym ciągu chcielibyście cieszyć się większością zalet telefonu klasy premium? To świetnie się składa, bo wcale nie musicie takiego sprzętu daleko szukać – wystarczy sięgnąć po Samsunga Galaxy A56.

Tak zupełnie bez ironii, to prawdopodobnie jeden z bardziej lubianych smartfonów w naszej redakcyjnej ekipie. Bo możecie mi wierzyć, Samsunga Galaxy A56 zdecydowanie jest za co lubić. Rewelacyjny wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7”, wodoodporna obudowa (IP67), rewelacyjna jakość wykonania… Ba, nawet pod względem możliwości fotograficznych w tutejszym aparacie 50 Mpix drzemie spory potencjał. Dość powiedzieć, że kilka tygodni temu w naszym fotopojedynku telefon Koreańczyków bez problemu wygrał z kilkukrotnie droższym iPhonem 16e.

A jeśli nadal się wahacie, to mam jeden argument absolutnie nie do podważenia. Decydując się na Samsunga Galaxy A56 możecie liczyć nawet na 6 dużych aktualizacji Androida. To oznacza, że telefon kupiony w 2025 roku nadal będzie otrzymywał wsparcie w roku 2031. Mówiąc krótko, kupujecie nie tyle telefon, co inwestycję.

Aparat bezlusterkowy Nikon Z5

Wracając do wątku gadżetów „wakacyjnych”, to może warto pomyśleć o porządnym aparacie? Bo wiecie – w Media Expert na przecenę trafił akurat pełnoklatkowy bezlusterkowiec Nikon Z5. Nie dość, że możecie go kupić w naprawdę dobrej cenie, to pozwoli on Wam uwiecznić wspomnienia w naprawdę spektakularnym wydaniu.

Korpus Nikon Z5 to bezlusterkowiec należący do systemu Nikon Z. Na pokładzie znajdziemy pełnoklatkową matrycę CMOS o rozdzielczości 24,3 Mpix. W połączeniu z jasnym obiektywem będziecie mogli robić zdjęcia w praktycznie każdych warunkach – podczas złotej godziny w malowniczym włoskim miasteczku, w ostrym, palącym słońcu Egiptu, a nawet w środku nocy podczas zwiedzania jednej z europejskich stolic. Olbrzymi atutami tego konkretnego modelu są skuteczny system stabilizacji sensora oraz bogaty wybór szkieł Nikkor Z, który powinien zaspokoić potrzeby każdego ambitnego fotografa.

Jeśli planujecie wziąć się za fotografię „na poważnie”, Nikon Z5 zaoferuje Wam wszystko, czego możecie na początku swojej drogi potrzebować. Ba, nawet doświadczeni fotografowie powinni być z niego zadowoleni, bo to niedrogi sprzęt o naprawdę dużych możliwościach.

Klocki LEGO Harry Potter – Markowy sprzęt do quidditcha i lodziarnia

Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale nie samą elektroniką człowiek żyje. Tak, wiem – odważna teza. A tak bardziej na serio, to szukałem po prostu dobrego pretekstu, żeby polecić Wam fajny zestaw klocków LEGO. W ramach Wielkiej Wyprzedaży w Media Expert możecie kupić w dobrej cenie LEGO Harry Potter - Markowy sprzęt do quidditcha i lodziarnia.

Na zestaw składa się 795 elementów, z których ułożycie dwa sklepy prosto z ulicy Pokątnej: sklep ze sprzęt do quidditcha i… lodziarnię. No co? Nawet czarodziejom trudno się oprzeć słodkiej przekąsce 😉 Oprócz tego w pudełku czeka na Was aż sześć minifigurek, które są nie lada gratką dla kolekcjonerów oraz pozwolą Wam tchnąć do zabawy nieco życia.

Warto wspomnieć, że to tylko jeden z kilku zestawów ze sklepami z ulicy Pokątnej. Jeśli przypadnie Wam do gustu, nic nie stoi na przeszkodzie, by dorzucić do niego jeszcze kilka budynków i odtworzyć całą kultową lokację. Ot, idealny projekt na upalne dni, kiedy nawet nie chce się człowiekowi ruszać z domu.

Ekspres Krups Intuition Experience+ EA877D

Lubicie pić kawę? Jest to jeden z ulubionych napojów - bez względu na pogodę. Ale taką kawę trzeba mieć w czym zrobić. No i tu na scenę wkracza Krups Intuition Experience+ EA877D.

Tak w dużym skrócie to po prostu świetnie wyglądający ekspres automatyczny. Urządzenie radzi sobie z generowaniem ciśnienia rzędu 15 barów, dzięki czemu potrafi przygotować doskonałe espresso. Oprócz tego oferuje bogaty wybór różnych napojów mlecznych, takich jak m.in. Latte czy Flat White oraz – i to jest funkcja, którą szczególnie łatwo docenić w letnie upały – kaw mrożonych.

Jakby tego było mało, całość jest dziecinnie prosta w obsłudze. Do dyspozycji mamy duży, dotykowy wyświetlacz, a od ulubionego napoju dzieli nas tylko kilka kliknięć. Jest to także najcichszy ekspres automatyczny w ofercie producenta.

Mam nadzieję, że znaleźliście wśród wymienionych propozycji coś dla siebie. No ale jeśli nie, to żadna strata – Wielka Wyprzedaż w Media Expert potrwa do końca lipca, a wymienione oferty to tylko niewielka namiastka tego, co czeka na Was na stronie promocji. Warto zaglądać na nią regularnie, bo nowe przeceny mają się pojawiać przez cały miesiąc. Szkoda byłoby przegapić taką okazję, prawda?