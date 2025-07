Huawei rzuca wyzwanie NVIDII. W tle miliardy dolarów

Huawei pracuje nad zmianą strategii projektowania chipów, by zyskać przewagę nad NVIDIĄ. Mimo obowiązujących sankcji USA, które uniemożliwiają sprzedaż zaawansowanych akceleratorów AI do Chin, produkty amerykańskiego producenta wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W przeciwieństwie do chińskiego sprzętu.