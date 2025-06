Chińskie firmy gardzą chińskim sprzętem. USA nadal górą

Pomimo ambicji Chin do uniezależnienia się od Stanów Zjednoczonych i dominacji NVIDII w segmencie akceleratorów AI, firma Huawei napotyka poważne przeszkody w popularyzacji swoich układów Ascend 910C. Najwięksi gracze chińskiej branży technologicznej - tacy jak ByteDance (właściciel TikToka), Alibaba czy Tencent - nie zdecydowali się jeszcze na zamówienia układów z Państwa Środka na większą skalę.

Brak zaufania, przegrzewanie i wysoki koszt przesiadki

Na przeszkodzie stoją zarówno przywiązanie tych firm do ekosystemu NVIDIA CUDA, jak i ograniczenia Huawei. Choć Ascend 910C technicznie dorównuje NVIDIA H100, osiągając 800 TFLOP/s dla FP16 i przepustowość pamięci do 3,2 TB/s, cierpi m.in. na problemy z przegrzewaniem, co podważa jego wiarygodność w oczach branży.

Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że Huawei proponuje własną alternatywę dla CUDA - platformę CANN, która jednak nie oferuje tak szerokich możliwości jak rozwiązanie konkurencji. Wiele chińskich firm oczekuje, że to Huawei dostosuje się do już istniejących rozwiązań, a nie odwrotnie. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że Huawei konkuruje z wieloma z tych podmiotów na innych polach, co skutkuje brakiem zaufania i niechęcią do uzależnienia się od technologii rywala.

Sytuacji nie poprawia również to, że duże firmy technologiczne w Chinach wciąż dysponują znacznymi zapasami chipów NVIDII, a to zmniejsza motywację do kosztownego przejścia na nową architekturę. Dodatkowo, nowe wytyczne Departamentu Handlu USA uznały korzystanie z chipów Huawei bez odpowiedniego zezwolenia za potencjalne naruszenie przepisów eksportowych, co szczególnie dotyka chińskie firmy działające globalnie.

W międzyczasie NVIDIA radzi sobie świetnie nawet bez chińskiego rynku (chociaż go nie ignoruje). Prezentując wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku fiskalnego firma ujawniła, że ma wgląd w projekty infrastruktury AI o łącznej mocy "dziesiątek gigawatów". Według szacunków UBS, tylko 20 GW tej infrastruktury może przekładać się na przychody rzędu aż 400 miliardów dolarów rocznie w segmencie centrów danych.