Gracze nie kupują gier, żeby w nie grać. Cel jest zupełnie inny

Pomimo intensywnych starań EPIC Games Store w ostatnich latach, platforma Steam niezmiennie pozostaje największym cyfrowym sklepem z grami na PC . Co więcej, okazuje się również wygodniejszym wyborem dla deweloperów, mimo że Valve pobiera aż 30% prowizji od przychodów - w porównaniu do 12% w przypadku EPIC, które dodatkowo od zeszłego miesiąca nie pobiera prowizji od pierwszego miliona dolarów przychodu.

Większość użytkowników Steam ma swoją "kupkę wstydu"

Valve udało się rozwiązać problem, z którym borykał się m.in. Netflix : jak sprzedać rozrywkę ludziom, którzy i tak mają jej nadmiar i brakuje im czasu, by z niej skorzystać. Steam oferuje "teoretyczną przyszłość" - dzień, w którym gracz może sięgnie po zakupioną grę. Zwykle jednak nigdy on nie nadchodzi.

W ankiecie przeprowadzonej podczas Steam Next Fest Zukowski zauważył, że gracze chętniej dodają gry do listy życzeń, niż pobierają dostępne darmowe dema. Nawet jeśli są zainteresowani danym tytułem, rzadko poświęcają czas, by go przetestować - mimo że nie kosztuje to ich ani grosza.