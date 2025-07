Oukitel WP56 już jest: ogromna bateria, głośnik 128 dB i lampa kempingowa

Na światowych rynkach debiutuje dziś Oukitel WP56, nowy smartfon pancerny, który przyciąga uwagę nie tylko swoją odpornością, ale także ciekawą konstrukcją i specyfikacją. Z tyłu obudowy w oczy rzucają się dwa niecodzienne elementy . Pierwszy to dość duży głośnik w kwadratowej obudowie , ulokowany w miejscu, gdzie zazwyczaj są aparaty. Jego moc nie jest rekordowa – wynosi 3 W, ale pozwoli osiągnąć głośność do 128 dB . Producent przekonuje, że głośnik pozwoli cieszyć się muzyką podczas relaksu na świeżym powietrzu, na przykład na kempingu. Można nawet sobie urządzić taneczną imprezę , sugeruje Oukitel.

Drugi element obudowy, który przyciąga wzrok, to również coś, co może się przydać na wyjeździe pod namiot – chodzi o potężną lampę kempingową , która zajmuje duża część tylnego panelu i składa się z wielu diod LED, dających światło mocniejsze niż zwykła latarka.

Święcic można bardzo długo, bo Oukitela WP56 wyposażono w ogromny akumulator o pojemności aż 16 000 mAh , co według deklaracji producenta pozwala na 1818 godzin czuwania, 117 godzin rozmów, 56 godzin odtwarzania muzyki, 28 godzin oglądania wideo i 21 godzin grania. Akumulator obsługuje szybkie ładowanie o mocy 45 W oraz ładowanie zwrotne 18 W.

Oukitel WP56 wyposażony jest ponadto w ekran IPS o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości Full HD+, odświeżaniu 120 Hz i jasności niestety tylko 550 nitów. Wyświetlacz chroni szkło Corning Gorilla Glass 5, a całość spełnia normy odporności MIL-STD-810H, IP68 i IP69K, co oznacza wytrzymałość na pył, zanurzenie w wodzie, upadki oraz pozwala na pracę w temperaturach od -20 do 55 stopni C.