Pułapka na widzów TVN24. Detal, a zmienia wszystko

Udają medium godne zaufania, jakim jest TVN24

Myślisz, że to jedna z informacji prasowych TVN-u, tymczasem reklama kieruje do specjalnie spreparowanej strony udającej serwis Facebook . Tam zbierane są dane rejestracyjne, a następnie przestępcy kontaktują się z ofiarami i wyłudzają środki finansowe.

Dokładnie w ten sposób 19 tys. zł zniknęło z konta seniorki z Warszawy. Co ciekawe, zasądzono, by bank te środki zwrócił. To jednak tylko precedens, inne ofiary tego typu ataków do tej pory miały zwykle mniej szczęścia.