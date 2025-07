Soundbar nawet 50% taniej? Kup wybrany telewizor i przekonaj się sam

Co zrobić, by w zaciszu własnego domu cieszyć się iście kinowymi wrażeniami? Wybór odpowiedniego telewizora wydaje się logicznym pierwszym krokiem, ale sam w sobie nie wystarczy. W końcu trudno cieszyć się kinem domowym bez, no… kina domowego. Albo chociaż przyzwoitego soundbara.

Jeśli o mnie chodzi, to uważam, że ta druga opcja jest nawet lepsza. Wystarczy jeden głośnik plus subwoofer, by brzmienie naszego telewizora uległo dramatycznej poprawie. Sprawdza się niezależnie od metrażu… i budżetu.

A jeżeli budżet jest faktycznie jest napięty, to tym bardziej polecam zajrzeć na stronę Media Expert, gdzie czekają na Was wyjątkowe promocje na soundbary w zestawie z telewizorem. Macie szansę jednocześnie oszczędzić kilkaset złotych i sprawić, że we własnym salonie poczujecie się niczym na sali kinowej. Same plusy!

Philips TAB6309/10 – dyskretny, funkcjonalny i do kupienia 40 procent taniej

Korzystając z promocji, do zgarnięcia jest m.in. Philips TAB6309/10. To doskonały, uniwersalny soundbar z dźwiękiem 2.1, zbierający rewelacyjne opinie użytkowników.

Sprzęt jest niezwykle funkcjonalny: na pokładzie znajduje się przyzwoita moc całkowita (320 W), bezprzewodowy subwoofer, łączność Bluetooth oraz obsługa kluczowych technologii takich jak Dolby Atmos, DTS Virtual:X i Dolby Digital+. Urządzenie sprawdzi się w praktycznie każdej sytuacji: począwszy od oglądania wiadomości, poprzez kibicowanie podczas kluczowych imprez sportowych, aż po delektowanie się potężnym brzmieniem w trakcie seansu najnowszych kinowych hitów. No i zależnie od preferencji można dopasować brzmienie do swoich potrzeb, wybierając jeden z czterech profili dźwięku wbudowanego equalizera.

Myślę jednak, że głównym atutem tego modelu jest jego fenomenalny design. Soundbar jest zgrabny i minimalistyczny, dzięki czemu świetnie będzie pasował do każdego wnętrza i każdego rozmiaru ekranu. Sam subwoofer także prezentuje się dyskretnie, a że wykorzystuje łączność bezprzewodową, mamy spore pole do manewru, jeśli chodzi o jego rozmieszczenie. Mówiąc krótko, całość śmiało można stawiać w salonie i wszyscy powinni być zadowoleni.

Zresztą wcale nie musicie wierzyć mi na słowo – za argument niech posłuży fakt, że Philips TAB6409/10 w roku 2024 wywalczył prestiżową nagrodę Red Dot za swój design.

Soundbar Philips w zestawie z TV

Aczkolwiek jego absolutnie największą zaletą jest to, że w wyjątkowej promocji Media Expert możecie go zgarnąć 40 procent taniej. Wystarczy kupić go w zestawie razem z jednym spośród objętych akcją telewizorów.Pełną listę znajdziecie na stronie sklepu.

Przykładowo, jednym z modeli biorących udział w promocji jest Philips 65PML8709. Jeśli się na niego zdecydujecie możecie zyskać matrycę QD MiniLED, oferującą spektakularne kolory oraz kontrast, a także dostęp do systemu operacyjnego Google TV z olbrzymią bazą aplikacji. No i w pakiecie dostajecie fajny soundbar. Spoko okazja, prawda?

Jedyne, co trzeba zrobić, to podczas zakupów dodać do koszyka wybrany telewizor oraz soundbar i użyć kodu rabatowego P-26047. No i warto się pospieszyć – akcja potrwa jedynie do 31 lipca 2025 lub do wyczerpania zapasów na stronie.

Soundbary Hisense w promocji z telewizorem

Ale to nie koniec atrakcji dla domowych kinomanów. Media Expert przygotował jeszcze jedną fantastyczną ofertę – tym razem w parze z firmą Hisense. Kupując jeden z objętych promocją telewizorów producenta, wybrany soundbar możecie mieć nawet 50 procent taniej. I powiem Wam tak: w przypadku tej okazji naprawdę jest z czego wybierać.

Samych modeli telewizorów objętych akcją jest kilkadziesiąt, przy czym mówimy tu o reprezentacji bodaj wszystkich liczących się segmentów cenowych. Gdybym szukał sprzętu dla siebie, pewnie skierowałbym wzrok w kierunku Hisense 55U7Q, wyróżniającego się matrycą MiniLED o przekątnej 55” i odświeżaniu 144 Hz oraz rozsądną ceną. Dodajmy do tego obsługę technologii VRR i mamy świetny sprzęt dla graczy.

Oczywiście są też opcje tańsze, takie jak 43-calowy Hisense 43E7Q, albo wręcz przeciwnie – tutaj kłania się, chociażby 100-calowy gigant w postaci Hisense 100E7Q. Kosztuje sporo, ale czujecie, jak na takim ekranie będą wyglądały mecze ulubionej drużyny? No właśnie.

Pełna lista telewizorów objętych akcją czeka na Was na stronie promocji.

Hisense z soundbarem dla każdego

Jeśli natomiast chodzi o same soundbary – w końcu to o nich mieliśmy rozmawiać – to tutaj także mamy spore pole do manewru. Do wyboru jest kilka różnych modeli dostępnych z rabatem 30 lub nawet 50 procent.

Przykładowo, jedną z fajniejszych opcji za pół ceny jest Hisense AX5100G. To głośnik – a w zasadzie zestaw głośników – w systemie 5.1, oferujący prawdziwy dźwięk przestrzenny. Wszystko za sprawą dwóch małych bezprzewodowych satelitów, wspomagających go z „tylnego rzędu” (w sumie całkiem dosłownie). Całość ma moc 340 W, obsługuje technologie Dolby Atmos i DTS:X oraz świetnie współpracuje z telewizorami Hisense za sprawą technologii EzPlay. No i taki sprzęt może być Wasz w naprawdę dobrej kwocie – wystarczy skorzystać z promocji w Media Expert.

Jej zasady są dziecinnie proste. Dodajecie telewizor do koszyka, wybieracie jeden z soundbarów objętych akcją oraz używacie kodu rabatowego P-25838-1 (rabat 50 procent) lub P-25838 (rabat 30 procent). Więcej szczegółów znajdziecie na stronie akcji poniżej.

Wakacje pod znakiem soundbarów

Tak w dużym skrócie wniosek nasuwa się jeden – nie macie już absolutnie żadnej wymówki, by męczyć się z charczącymi i anemicznymi głośnikami swoich telewizorów. Zamiast tego powinniście zajrzeć na Media Expert, gdzie czekają na Was rewelacyjne promocje i okazje, które prędko mogą się nie powtórzyć.