Nie, PlayStation 5 nie nadaje się do kopania kryptowalut

Media na całym świecie obiegła informacja, że PlayStation 5 nie tylko nadaje się do kopania kryptowalut, ale robi to dużo lepiej niż karty graficzne. Nie wierzcie w tego typu bzdury.

PlayStation 5 nadaje się do kopania kryptowalut i robi to wydajniej niż karty graficzne - taka informacja pojawiła się w wielu mediach. Konsola Sony miałaby osiągać wydajność na poziomie aż 99 MH/s, co czyniłoby z niej jedno z najwydajniejszych urządzeń do wydobywania Bitcoina czy Ethereum. Nawet karty graficzne pokroju Radeona RX 6900 XT osiągają zaledwie 60 MH/s i tym samym nie zbliżają się do rzekomej wydajności PS5. Rzecz w tym, że to zwykła bzdura.

Zobacz: USA przeprowadzą dochodzenie w sprawie brakujących kart graficznych, PS5 i Xbox Series X

PlayStation 5 nie wydobywa krptowalut lepiej niż karty graficzne

Dowodem na tak wysoką wydajność PlayStation 5 miał być zrzut ekranu. Już teraz wiemy, że został on spreparowany. Zresztą informacja od początku powinna zapalić u wielu osób lampkę ostrzegawczą. Przecież PS5 korzysta z tej samej architektury RDNA2, co wspomniany Radeon RX 6900 XT. Przy czym dedykowane GPU ma 80 jednostek obliczeniowych i 5120 procesorów strumieniowych, a konsola Sony ma tylko 36 jednostek obliczeniowych i 2304 procesory strumieniowe. Różnica między nimi jest ogromna, więc jakim cudem PS5 miałoby radzić sobie lepiej w kopaniu kryptowalut? Na nic zdaje się tutaj ewentualna pomoc CPU.

Spreparowany zrzut ekranu, rzekomo udowadniający wydajność PS5 w kopaniu kryptowalut.

Przy pomocy PlayStation 5 nie da się wydobywać ani Ethereum, ani Bitcoina, ani innych kryptowalut. A już na pewno nie da się tego robić z wydajnością 99 MH/s przy zużyciu energii na poziomie zaledwie 211 W.

Zobacz: Sony dopiero latem aktywuje port SSD M.2 w PlayStation 5

Zobacz: Znamy prawdopodobną cenę Radeona RX 6700 XT. AMD przestaje być tanie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TweakTown