Znamy prawdopodobną cenę Radeona RX 6700 XT. AMD przestaje być tanie

Już w najbliższą środę AMD zaprezentuje nową kartę graficzną Radeon RX 6700 XT. Właśnie poznaliśmy jej prawdopodobną cenę i wygląda na to, że Czerwoni ostatecznie przestali być tym tańszym producentem.

AMD na 3 marca oficjalnie zapowiedziało konferencję o nazwie "When Gaming Begins". Według pierwszych przecieków Czerwoni mieli zaprezentować na niej dwie nowe karty graficzne - Radeon RX 6700 oraz RX 6700 XT. Teraz już wiemy, że prawdopodobnie zobaczymy tylko drugą z nich, czyli tą mocniejszą. Przy okazji wyciekła też cena, która nie jest zbyt zachęcająca.

Z plotek wynika, że karta graficzna AMD Radeon RX 6700 XT zostanie zaprezentowana 3 marca, ale do sprzedaży trafi 18 marca. Jednak najciekawsza w tym wszystkim jest prawdopodobna cena. Ta ma oscylować w granicach 479-499 dolarów. Czy to dużo? Zależy, jak na to spojrzeć. Nie znamy wydajności Radeona RX 6700 XT, ale ten powinien być konkurencją dla RTX-a 3060 Ti, a ten w dniu premiery był o mniej więcej 100 dolarów tańszy, bowiem kosztował 399 dolarów.

Z drugiej strony Radeon RX 6800 jest wydajniejszy od RTX 3070, więc RX 6700 XT może plasować się gdzieś między RTX 30670 Ti, a RTX 3070. Ale nawet to nie usprawiedliwia tak wysokiej ceny, co tylko pokazuje, że Czerwoni przestali być tańszą alternatywą. To samo stało się na rynku procesorów, gdzie porównywalne układy Intela są dużo tańsze. Pamiętajcie jednak, że cena 479-499 dolarów to na razie tylko plotki. Więcej dowiemy się już w środę o godzinie 17:00 czasu polskiego.

